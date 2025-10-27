भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम घोषित, तेम्बा बावुमा करेंगे कप्तानी 

पाकिस्तान दौरे पर प्रोटियाज टीम ने केशव महाराज, साइमन हार्मर और सेनुरन मुथुसामी की स्पिन तिकड़ी की बदौलत रावलपिंडी में खेला गया दूसरा टेस्ट जीता था। इन तीनों को भारत के खिलाफ टेस्ट टीम में शामिल किया गया है, लेकिन प्रेनेलन सुब्रायन 15 सदस्यीय टीम में जगह नहीं बना पाए हैं। सुब्रायन के अलावा डेविड बेडिंघम भी भारत के खिलाफ सीरीज के लिए अपनी जगह नहीं बना सके हैं।

टीम

ऐसी है दक्षिण अफ्रीका की टीम

सीरीज का पहला टेस्ट 14 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। दक्षिण अफ्रीका की टेस्ट टीम: तेम्बा बावुमा (कप्तान), एडेन मार्करम, रयान रिकेलटन, काइल वेरिन, डेवाल्ड ब्रेविस, जुबैर हमजा, टोनी डी जोरजी, ट्रिस्टन स्टब्स, कॉर्बिन बॉश, वियान मुल्डर, मार्को येंसन, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, सेनुरन मुथुसामी, और साइमन हार्मर।