श्रेयस अय्यर पसलियों में चोट के बाद आंतरिक रक्तस्राव होने से ICU में भर्ती- रिपोर्ट
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ सिडनी में खेले गए वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में पसलियों में लगी चोट के कारण हुए आंतरिक रक्तस्राव के बाद सिडनी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें फिलहाल गहन चिकित्सा इकाई (ICU) में रखा गया हैं। माना जा रहा है अगर उन्हें समय पर अस्पताल में भर्ती नहीं कराया जाता, तो स्थिति गंभीर हो सकती थी।
चोट
अय्यर को कैसे लगी थी चोट?
मैच में अय्यर ने बैकवर्ड प्वाइंट से पीछे की ओर दौड़ते हुए एलेक्स केरी का शानदार कैच लिया था, लेकिन गिरने से उनकी बाईं पसली में चोट लग गई थी और ड्रेसिंग रूम में लौटने के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। घटनाक्रम से जुड़े एक सूत्र ने PTI से कहा, "उनके स्वास्थ्य में सुधार के आधार पर उन्हें 2 से 7 दिन निगरानी में रखा जाएगा, क्योंकि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ऐसा करना जरूरी है।"
बयान
अय्यर को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया
सूत्र ने कहा, "चोट लगने के बाद जब अय्यर ड्रेसिंग रूम पहुंचे तो महत्वपूर्ण मापदंडों में उतार-चढ़ाव के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की मेडिकल टीम ने तेजी से कार्रवाई की। इस दौरान आंतरिक रक्तस्राव का पता लगने पर उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया।" उन्होंने कहा, "अब अय्यर की हालत स्थिर है, लेकिन यह जानलेवा हो सकता था। वह एक मजबूत खिलाड़ी है और जल्द ही ठीक हो जाएगा।"
समय
अय्यर को पूरी तरह ठीक होने में लग सकता है समय
सूत्र ने कहा, "शुरुआत में अय्यर के लगभग 3 सप्ताह तक खेल से बाहर रहने की उम्मीद थी, लेकिन अब उनकी रिकवरी अवधि लंबी हो सकती है।" उन्होंने कहा, "चूंकि आंतरिक रक्तस्राव हुआ है, इसलिए उन्हें निश्चित रूप से ठीक होने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होगी और इस समय, प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में उनकी वापसी के लिए कोई निश्चित समयसीमा निर्धारित करना मुश्किल है। उन्हें अभी एक सप्ताह अस्पताल में रहना होगा।"