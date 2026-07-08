सौरव गांगुली को बड़ा सम्मान मिलने वाला है (फाइल तस्वीर)

सौरव गांगुली को मिलेगा ICC का बड़ा सम्मान, हॉल ऑफ फेम में होंगे शामिल

लेखन आदर्श कुमार 08:57 pm Jul 08, 202608:57 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की ओर से बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत के इस पूर्व दिग्गज खिलाड़ी को प्रतिष्ठित ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। गांगुली यह उपलब्धि हासिल करने वाले 12वें भारतीय क्रिकेटर बन जाएंगे। ICC हर साल क्रिकेट इतिहास के महान खिलाड़ियों को इस सम्मानित सूची में शामिल करती है। 11 जुलाई को गांगुली को इस बड़ी उपलब्धि से नवाजा जाएगा।