सौरव गांगुली को मिलेगा ICC का बड़ा सम्मान, हॉल ऑफ फेम में होंगे शामिल
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की ओर से बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत के इस पूर्व दिग्गज खिलाड़ी को प्रतिष्ठित ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। गांगुली यह उपलब्धि हासिल करने वाले 12वें भारतीय क्रिकेटर बन जाएंगे। ICC हर साल क्रिकेट इतिहास के महान खिलाड़ियों को इस सम्मानित सूची में शामिल करती है। 11 जुलाई को गांगुली को इस बड़ी उपलब्धि से नवाजा जाएगा।
भारतीय
भारत के इन खिलाड़ियों को मिला चुका है यह सम्मान
गांगुली से पहले भारत के 11 अन्य खिलाड़ियों को भी इस सूची में शामिल किया जा चुका है। भारत की ओर से नीतू डेविड, वीरेंद्र सहवाग, डियान एडुल्जी, विनोद मांकड़, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, कपिल देव, बिशन सिंह बेदी, महेंद्र सिंह धोनी और सुनील गावस्कर यह सम्मान हासिल कर चुके हैं। गावस्कर और बिशन सिंह भारत की ओरह से ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। उन्हें यह सम्मान 2009 में मिला था।
दादा
गांगुली पर आने वाली है बायोपिक
गांगुली के 54वें जन्मदिन (8 जुलाई) के मौके पर उनकी बायोपिक 'दादा' के निर्माताओं ने फिल्म का पहला लुक जारी किया। इसमें अभिनेता राजकुमार राव गांगुली की भूमिका में नजर आ रहे हैं। जारी तस्वीर में 2002 नेटवेस्ट सीरीज के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ जीत के बाद लॉर्ड्स में जर्सी लहराकर जश्न मनाने वाले गांगुली के ऐतिहासिक पल को दिखाया गया है। शर्टलेस होकर भारतीय जर्सी लहराते गांगुली का वह अंदाज क्रिकेट इतिहास के यादगार पलों में शामिल है।
अंतरराष्ट्रीय
भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 5वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज
गांगुली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए 5वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उनके बल्ले से 421 मुकाबलों की 485 पारियों में 18,433 रन निकले हैं। भारत के लिए उनसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रन सिर्फ तेंदुलकर (34,357), विराट कोहली (28,215), द्रविड़ (24,064) और रोहित शर्मा (20,252) ने बनाए हैं। वहीं, धोनी ने 17,092 और सहवाग ने 363 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 16,892 रन बनाए थे। गांगुली की कप्तानी में भारतीय टीम 2003 वनडे विश्व कप के फाइनल में पहुंची थी।
करियर
गांगुली के करियर पर एक नजर
गांगुली ने भारत के लिए 113 टेस्ट और 311 वनडे मुकाबले खेले थे। टेस्ट क्रिकेट में उनके बल्ले से 188 पारियों में 42.17 की औसत से 7,212 रन निकले थे। उन्होंने इस प्रारूप में 16 शतक और 35 अर्धशतक लगाए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 239 रन रहा था। वनडे में इस खिलाड़ी ने 300 पारियों में 41.02 की औसत से 11,363 रन बनाए थे। उन्होंने 22 शतक और 72 अर्धशतक जड़े थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 183 रन रहा था।