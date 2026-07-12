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सौरव गांगुली, केविन पीटरसन और अंजुम चोपड़ा ICC हॉल ऑफ फेम में हुए शामिल
हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए गांगुली (तस्वीर: एक्स/@ICC)

सौरव गांगुली, केविन पीटरसन और अंजुम चोपड़ा ICC हॉल ऑफ फेम में हुए शामिल

लेखन अंकित पसबोला
Jul 12, 2026
12:14 am
क्या है खबर?

पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली और अंजुम चोपड़ा को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। एडिनबर्ग में आयोजित एक समारोह में यह आधिकारिक घोषणा की गई। भारतीय दिग्गजों के साथ-साथ इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ ही हॉल ऑफ फेम में शामिल कुल खिलाड़ियों की संख्या 125 हो गई है। ICC हर साल क्रिकेट इतिहास के महान खिलाड़ियों को इस सम्मानित सूची में शामिल करती है।

सूची 

इस विशेष सूची में शामिल हुए गांगुली और अंजुम 

गांगुली और अंजुम से पहले भारत के 11 अन्य खिलाड़ियों को भी इस सूची में शामिल किया जा चुका है। भारत की ओर से नीतू डेविड, वीरेंद्र सहवाग, डियान एडुल्जी, विनोद मांकड़, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, कपिल देव, बिशन सिंह बेदी, महेंद्र सिंह धोनी और सुनील गावस्कर यह सम्मान हासिल कर चुके थे। गावस्कर और बिशन सिंह भारत की ओरह से ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं।

गांगुली 

गांगुली के करियर पर एक नजर

गांगुली ने भारत के लिए 113 टेस्ट और 311 वनडे मुकाबले खेले थे। टेस्ट क्रिकेट में उनके बल्ले से 188 पारियों में 42.17 की औसत से 7,212 रन निकले थे। उन्होंने इस प्रारूप में 16 शतक और 35 अर्धशतक लगाए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 239 रन रहा था। वनडे में इस खिलाड़ी ने 300 पारियों में 41.02 की औसत से 11,363 रन बनाए थे। उन्होंने 22 शतक और 72 अर्धशतक जड़े थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 183 रन रहा था।

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