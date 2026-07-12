हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए गांगुली (तस्वीर: एक्स/@ICC)

सौरव गांगुली, केविन पीटरसन और अंजुम चोपड़ा ICC हॉल ऑफ फेम में हुए शामिल

लेखन अंकित पसबोला 12:14 am Jul 12, 202612:14 am

क्या है खबर?

पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली और अंजुम चोपड़ा को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। एडिनबर्ग में आयोजित एक समारोह में यह आधिकारिक घोषणा की गई। भारतीय दिग्गजों के साथ-साथ इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ ही हॉल ऑफ फेम में शामिल कुल खिलाड़ियों की संख्या 125 हो गई है। ICC हर साल क्रिकेट इतिहास के महान खिलाड़ियों को इस सम्मानित सूची में शामिल करती है।