स्मृति मंधाना को नया कप्तान बनाया गया है (फाइल तस्वीर)

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नई कप्तान बनीं स्मृति मंधाना

लेखन आदर्श कुमार 09:21 pm Oct 06, 202609:21 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने स्मृति मंधाना को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है। मंधाना पिछले कई सालों से भारतीय टीम की प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल रही हैं और उन्होंने टीम की प्रगति में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने घरेलू और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी शानदार कप्तानी की है। मंधाना ने हरमनप्रीत कौर की जगह ली है। वह पहले ही भारत की ओर से 18 टी-20 अंतरराष्ट्रीय और 4 वनडे में कप्तानी कर चुकी हैं।