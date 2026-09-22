स्मृति मंधाना ने एशियाई खेल 2026 के फाइनल मुकाबले में शानदार पारी खेली है (फाइल तस्वीर)

स्मृति मंधाना ने श्रीलंका के खिलाफ जड़ा अर्धशतक, 11,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वालीं पहली खिलाड़ी बनी

लेखन आदर्श कुमार 12:15 pm Sep 22, 202612:15 pm

क्या है खबर?

एशियाई खेल 2026 के फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने शानदार अर्धशतकीय पारी (79) खेली। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 37वां और श्रीलंका के खिलाफ छठा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने केवल 30 गेंदों में पूरा किया। इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ उनके बल्ले से 37 रन निकले थे। उन्होंने अपनी पारी के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 11,000 रन भी पूरे कर लिए। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।