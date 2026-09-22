स्मृति मंधाना ने श्रीलंका के खिलाफ जड़ा अर्धशतक, 11,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वालीं पहली खिलाड़ी बनी
क्या है खबर?
एशियाई खेल 2026 के फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने शानदार अर्धशतकीय पारी (79) खेली। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 37वां और श्रीलंका के खिलाफ छठा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने केवल 30 गेंदों में पूरा किया। इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ उनके बल्ले से 37 रन निकले थे। उन्होंने अपनी पारी के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 11,000 रन भी पूरे कर लिए। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही मंधाना की पारी और साझेदारी
मंधाना 45 गेंदों में 79 रन बनाकर आउट हुईं। उनके बल्ले से 4 चौके और 7 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 175.56 की रही।
उन्होंने पहले विकेट के लिए शफाली वर्मा के साथ 60 गेंदों में 99 रन की साझेदारी निभाई। वहीं, हरमनप्रीत कौर के साथ सिर्फ 28 गेंदों में 42 रन जोड़े।
हरमनप्रीत 19 रन बनाकर आउट हुईं। ऋचा घोष के साथ इस खिलाड़ी ने 13 गेंदों में 22 रन की साझेदारी की। ऋचा ने नाबाद 49 रन बनाए।
इतिहास
मंधाना ने रचा इतिहास
मंधाना ने अपनी इस पारी के दौरान 11,000 अंतरराष्ट्रीय रन भी पूरे किए।
वह महिला क्रिकेट के इतिहास में ये उपलब्धि हासिल करने वालीं पहली खिलाड़ी बनीं हैं।
उन्होंने वनडे प्रारूप में 120 मैचों की 120 पारियों में 47.88 की औसत से 5,411 रन बनाए हैं। वहीं, टेस्ट मैचों में उनके बल्ले से 9 मुकाबलों की 16 पारियों में 52.53 की औसत से 788 रन निकले हैं।
टी-20 अंतरराष्ट्रीय में उन्होंने 172 पारियों में 4,867 रन बनाए हैं।
श्रीलंका
श्रीलंका के खिलाफ ऐसे हैं मंधाना के आंकड़े
श्रीलंका के खिलाफ मंधाना ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच साल 2014 में खेला था।
अब तक वह 27 मुकाबले खेल चुकी हैं और इसकी 26 पारियों में 28.62 की औसत से 687 रन बनाने में सफल रहीं हैं। उन्होंने 124 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है।
उनके बल्ले से 6 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 80 रन रहा है। अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में मंधाना ने सबसे ज्यादा रन (985) इंग्लैंड के खिलाफ बनाए हैं।
टी-20
मंधाना के अन्य आंकड़े
मंधाना हाल ही में महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बनी थीं।
उन्होंने न्यूजीलैंड की सुजी बेट्स के 4,758 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा था। मंधाना के नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 18 शतक हैं।
इस महीने की शुरुआत में उन्होंने अपनी पूर्व साथी मिताली राज के 10,868 अंतरराष्ट्रीय रनों के आंकड़े को पीछे छोड़ा था।
इसके साथ ही वह महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी थीं।