स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर में अनबन, भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में दरार- रिपोर्ट

टीम के एक सूत्र ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि मंधाना और हरमनप्रीत के बीच पिछले कुछ समय से बात नहीं बन रही थी और दोनों एक-दूसरे से सहमत नहीं थीं। इससे भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में भी साफ तौर पर तनाव और असहजता का माहौल बन गया था।

हरमनप्रीत ने समीक्षा बैठक के बाद कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने जापान में लगातार दूसरी बार एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक दिलाकर अपने कप्तानी कार्यकाल का अंत किया।