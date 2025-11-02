भारत ने तीसरे टी-20 में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स 

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। कंगारू टीम के लिए टिम डेविड ने सबसे बड़ी 74 रनों की पारी खेली। मार्कस स्टोइनिस के बल्ले से 64 रन निकले। भारतीय टीम के लिए अर्शदीप सिंह ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए। जवाब में भारतीय टीम के लिए वाशिंगटन सुंदर ने 49* रन की पारी खेली। तिलक वर्मा ने 29 और सूर्यकुमार यादव ने 24 रन बनाए। नाथन एलिस ने 3 विकेट लिए।

होबार्ट भारत ने होबार्ट में हासिल किया सबसे बड़ा लक्ष्य भारतीय टीम ने होबार्ट के मैदान पर टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अब तक के सबसे बड़े लक्ष्य का सफल पीछा किया है। इस मुकाबले से पहले साल 2022 में आयरलैंड क्रिकेट टीम ने 177 रन का लक्ष्य स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ हासिल किया था। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने साल 2018 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 156 रन का लक्ष्य हासिल किया था। इस बीच होबार्ट के मैदान पर कंगारू टीम पहली बार कोई टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला हारी है।

पारी डेविड ने जड़ा टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 9वां अर्धशतक डेविड ने सिर्फ 38 गेंदों का सामना करते हुए 74 रन बनाए। उनके बल्ले से 8 चौके और 5 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 194.74 की रही। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 9वां और भारत के खिलाफ दूसरा ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने केवल 23 गेंदों में पूरा किया। वह अब तक 66 मैच की 57 पारियों में 37.42 की औसत और 169.21 की दमदार स्ट्राइक रेट से 1,572 रन बनाने में सफल रहे हैं।

अर्धशतक स्टोइनिस ने भारत के खिलाफ जड़ा पहला अर्धशतक स्टोइनिस ने 39 गेंदों का सामना किया और 64 रन बनाए। उनके बल्ले से 8 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 164.10 की रही। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का छठा और भारत के खिलाफ पहला अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 32 गेंदों में पूरा किया। वह अब तक 80 मैच की 65 पारियों में 32.21 की औसत और 148.76 की स्ट्राइक रेट से 1,321 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 78 रन का रहा है।

गेंदबाजी अर्शदीप सिंह ने की शानदार गेंदबाजी अर्शदीप ने 4 ओवर गेंदबाजी की और 35 रन खर्च करते हुए 3 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी 8.80 की रही। इस खिलाड़ी ने पहले ही ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले ट्रेविस हेड को सिर्फ 6 रन बनाने के बाद पवेलियन भेज दिया। इसके बाद 7 गेंदों में 1 रन बनाकर खेल रहे जोश इंग्लिश को अपना शिकार बनाया। स्टोइनिस के रूप में अर्शदीप ने अपना तीसरा विकेट लिया। वरुण चक्रवर्ती ने मैच में 2 विकेट लिए।

रिकॉर्ड अर्शदीप ने इस रिकॉर्ड की कर ली बराबरी अर्शदीप संयुक्त रूप से भारत के लिए टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा बार 3 विकेट चटकाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने कुलदीप यादव की बराबरी की है। इन दोनों गेंदबाजों ने 14-14 बार इस प्रारूप में 3 विकेट हॉल लिए हैं। युजवेंद्र चहल और हार्दिक पांड्या इस सूची में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। दोनों ने 10-10 बार 3 विकेट हॉल अपने नाम किए हैं। भुवनेश्वर कुमार और रवि बिश्नोई ने 8-8 बार 3 विकेट चटकाए हैं।