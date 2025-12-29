स्मृति मंधाना एक कैलेंडर वर्ष में 1,700+ अंतरराष्ट्रीय रन वाली पहली महिला बल्लेबाज बनी, जानिए आंकड़े

रिकॉर्ड मंधाना ने अपने पिछले रिकॉर्ड में किया सुधार मंधाना ने 2025 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक 32 पारियों में कुल 1,703 रन बनाए हैं। अभी भारत को 30 दिसंबर को आखिरी टी-20 भी खेलना है, ऐसे में उनके पास रन संख्या में इजाफा करने का मौका होगा। बता दें कि एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय रन बनाने का पिछला रिकॉर्ड भी मंधाना के नाम पर दर्ज था। मंधाना ने 2024 में 35 पारियों में 1,659 अंतरराष्ट्रीय रन बनाए थे।

आंकड़े इस साल सभी प्रारूप में ऐसा रहा मंधाना का प्रदर्शन मंधाना ने 2025 में कुल 23 वनडे मैच खेले, जिसमें 61.90 की औसत के साथ 1,362 रन बनाए। वह इस साल सर्वाधिक वनडे रन वाली महिला बल्लेबाज रही। इस साल भारतीय उपकप्तान ने वनडे में 5 शतक और इतने ही अर्धशतक भी लगाए। 2025 में अब तक मंधाना ने 9 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 37.88 की औसत से 341 रन बनाए। उन्होंने इस साल कोई टेस्ट मैच नहीं खेला।

लौरा वोल्वाड्ट मंधाना के बाद लौरा वोल्वाड्ट ने बनाए हैं सर्वाधिक रन मंधाना के बाद एक कैलेंडर वर्ष में दूसरे सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय रन बनाने का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका की लौरा वोल्वाड्ट के नाम पर दर्ज है। प्रोटियाज टीम की कप्तान लौरा ने 2024 में 37 पारियों में 1,593 रन बनाए थे। वहीं, इस साल लौरा ने 26 पारियों में 1,364 रन अपने नाम किए हैं। इंग्लैंड की नैट साइवर-ब्रंट भी इस सूची में शामिल हैं, जिन्होंने 2022 में 32 पारियों में 1,346 रन बनाए थे।