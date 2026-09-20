वनडे क्रिकेट: सिकंदर रजा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के कप्तान सिकंदर रजा ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के आखिरी वनडे मुकाबले में नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का 26वां अर्धशतक रहा। कंगारू टीम के खिलाफ उनके बल्ले से दूसरा पचासा निकला। उनकी इस पारी के दम पर जिम्बाब्वे ने पहली पारी में 271/8 का स्कोर बनाया। ऐसे में आइए रजा की पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही रजा की पारी और साझेदारी
रजा ने 72 गेंदों का सामना किया और 81 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके और एक छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 112.50 की रही।
इस खिलाड़ी ने क्रेग एर्विन के साथ 71 गेंदों में 61 रन की साझेदारी निभाई।
इस सीरीज में उनके बल्ले से निकला यह दूसरा अर्धशतक रहा।
पहले मुकाबले में उन्होंने 57 रन की पारी खेली थी। दूसरे मैच में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था और 45 रन बनाए थे।
ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसे रहे हैं रजा के आंकड़े
कंगारू टीम के खिलाफ रजा ने पहला वनडे मुकाबला साल 2014 में खेला था।
अब तक उन्होंने 8 मुकाबले खेले हैं और इसकी 8 पारियों में एक बार नाबाद रहते हुए 268 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 81* रन रहा है।
गेंदबाजी में इस खिलाड़ी ने 2 विकेट चटकाए हैं।
रजा ने अपने वनडे करियर में सबसे ज्यादा रन (864) बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ बनाए हैं।
फॉर्म
शानदार फॉर्म में हैं रजा
रजा ने साल 2026 में 6 मुकाबले खेले हैं और इसकी 6 पारियों में 45.60 की औसत से 228 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं और उनक सर्वश्रेष्ठ स्कोर आज ही के मैच में ही आया।
साल 2025 में रजा ने 5 वनडे खेले थे। इसकी 4 पारियों में 72.33 की औसत से 217 रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 96.44 की रही थी।
उनके बल्ले से 3 अर्धशतक थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 92 रन था।
करियर
ऐसा रहा है रजा का वनडे करियर
रजा ने अपना पहला मैच साल 2013 में खेला था। अब तक उन्होंने 159 वनडे मुकाबले खेले हैं और इसकी 150 पारियों में 37.33 की औसत से 4,704 रन बनाए हैं।
उनके बल्ले से 7 शतक और 26 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 141 रन रहा है। उनकी स्ट्राइक रेट 85.94 की रही है।
उनके बल्ले से 394 चौके और 108 छक्के निकले हैं। गेंदबाजी में उन्होंने 126 पारियों में 44.83 की औसत से 96 विकेट लिए हैं।