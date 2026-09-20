वनडे क्रिकेट: सिकंदर रजा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर, जानिए आंकड़े 

रजा ने साल 2026 में 6 मुकाबले खेले हैं और इसकी 6 पारियों में 45.60 की औसत से 228 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं और उनक सर्वश्रेष्ठ स्कोर आज ही के मैच में ही आया।

साल 2025 में रजा ने 5 वनडे खेले थे। इसकी 4 पारियों में 72.33 की औसत से 217 रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 96.44 की रही थी।

उनके बल्ले से 3 अर्धशतक थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 92 रन था।