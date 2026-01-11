शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जड़ा तीसरा वनडे अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

गिल ने 71 गेंदों का सामना किया और 56 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 3 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 78.87 की रही। उन्हें आदित्य अशोक ने अपना शिकार बनाया। उन्होंने रोहित शर्मा (26) के साथ पहले विकेट के लिए 39 और विराट कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 118 रनों की शतकीय साझेदारी निभाई। इससे टीम को 301 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बेहतरीन शुरुआत मिल सकी।

करियर

कैसा रहा है गिल का वनडे करियर?

गिल ने साल 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ही अपने वनडे करियर का आगाज किया था। वह अब तक 59 वनडे मैचों की 59 पारियों में 56.35 की औसत और 98.72 की स्ट्राइक रेट से 2,874 रन बनाने में सफल रहे हैं। इसमें 16 अर्धशतकों के अलावा 8 शतक भी शामिल रहा है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 208 रन का रहा है। वह कीवी टीम के खिलाफ 13 वनडे मैचों में 679 रन अपने नाम कर चुके हैं।