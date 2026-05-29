IPL 2026: शुभमन गिल ने RR के खिलाफ जड़ा पहला शतक, बने 'प्लेयर ऑफ द मैच'

IPL 2026: शुभमन गिल ने RR के खिलाफ जड़ा पहला शतक, बने 'प्लेयर ऑफ द मैच'
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के क्वालीफायर-2 मुकाबले में गुजरात टाइटंस (GT) के कप्तान शुभमन गिल ने राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी (104) खेली। यह उनके IPL करियर का 5वां और RR के खिलाफ पहला शतक रहा, जिसे उन्होंने 47 गेंदों में पूरा किया। उनकी पारी की बदौलत GT की टीम मैच में जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाने में सफल रही। उन्हें इस पारी के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।
बल्लेबाजी
कैसी रही गिल की पारी और साझेदारी?
GT को 215 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गिल और साई सुदर्शन (58) ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पावरप्ले में 69 जोड़े। इसके बाद दोनों ने पहले विकेट के लिए 77 गेंदों में 167 रन की शतकीय साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। इस दौरान गिल ने कमजोर गेंदों को सीमा रेखा के पार पहुंचाया। वह अपनी पारी में 53 गेंदों में 15 चौके और 3 छक्के से 104 रन बनाकर आउट हुए।
रिकॉर्ड
IPL प्लेऑफ में 2 शतक जड़ने वाले एकमात्र बल्लेबाज
गिल IPL प्लेऑफ में 2 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 2023 में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ भी प्लेऑफ मुकाबले में शतक लगाया था, जबकि 2026 में RR के खिलाफ भी सैकड़ा जड़ा है। इससे पहले मुरली विजय, वीरेंद्र सहवाग, रिद्धिमान साहा, शेन वॉटसन, रजत पाटीदार और जोस बटलर जैसे दिग्गज बल्लेबाज भी इस प्रतिष्ठित लीग के प्लेऑफ में शतक लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी 2 शतक नहीं बना पाया था।
रिकॉर्ड
IPL प्लेऑफ में शतक जड़ने वाले पहले कप्तान
गिल IPL प्लेऑफ में शतक जड़ने वाले पहले कप्तान हैं। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के कप्तान रजत पाटीदार ने GT के खिलाफ 93 रन की पारी खेली थी। डेविड वार्नर ने भी गुजरात लायंस के खिलाफ 93 रन बनाए थे। श्रेयस अय्यर ने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ 87 रनों की पारी की पारी खेली थी। वह इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। 85 रन के साथ एडम गिलक्रिस्ट चौथे स्थान पर हैं।
रिकॉर्ड
IPL प्लेऑफ में सबसे तेज शतक
गिल अब IPL प्लेऑफ में सबसे तेज शतक जड़ने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में RCB के कप्तान पाटीदार को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ 49 गेंदों में यह कारनामा किया था। सूची में गिल और रिद्धिमान साहा ही दूसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने भी 49-49 गेंदों में शतक जड़ा था। इसी तरह वीरेंद्र सहवाग (50 गेंद) तीसरे और मुरली विजय (51 गेंद) चौथे नंबर पर हैं।
रिकॉर्ड
टी-20 क्रिकेट में किसी भी विकेट के लिए सर्वाधिक साझेदारी
गिल और सुदर्शन के बीच यह 11वीं शतकीय साझेदारी थी। इसके साथ ही यह टी-20 क्रिकेट में किसी भी विकेट के लिए सर्वाधिक शतकीय साझेदारी करने वाली जोड़ी बन गई है। उन्होंने क्रिस गेल और विराट कोहली की की जोड़ी को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 10 बार शतकीय साझेदारी निभाई थी। इसी तरह यह IPL प्लेऑफ में सबसे बड़ी साझेदारी भी है। उन्होंने इस मामले में मुरली विजय माइकल हसी (159 बनाम RCB, 2011) को पीछे छोड़ दिया है।
करियर
कैसा रहा है गिल का IPL करियर?
गिल ने अपना पहला IPL मुकाबला साल 2018 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ खेला था। वह अब तक 133 मैच खेल चुके हैं, जिसकी 133 पारियों में 17 बार नाबाद रहते हुए 4,570 से अधिक रन बनाए हैं। इस दौरान उनकी औसत 40.60 और स्ट्राइक रेट 133.30 से अधिक की रही है। गिल के बल्ले से 5 शतक और 32 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 129 रन रहा है। वह 442 चौके और 152 छक्के जड़ चुके हैं।