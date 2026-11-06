टी-20 में श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर शुभमन गिल का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा
क्या है खबर?
वनडे क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 सीरीज में भारतीय टीम की वापसी जीत को वनडे सीरीज से पहले अहम बताया। भारत ने 5 मैचों की सीरीज 3-2 से जीती थी। गिल ने कहा कि शुरुआती 2 मुकाबलों में मिली जीत से टीम को अच्छा आत्मविश्वास और लय मिली, जिसका फायदा वनडे सीरीज में उतरते समय मिलेगा। गिल ने टी-20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर की तारीफ भी की।
बयान
श्रेयस को लेकर क्या बोले गिल?
गिल ने कहा, "श्रेयस ने टी-20 सीरीज में शानदार कप्तानी की। न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ उसके घर में शुरुआती 2 मैच जीतना आसान नहीं होता। खासकर पहले और दूसरे टी-20 में हम जिस स्थिति में थे, वहां से वापसी कर जीत हासिल करना बड़ी बात थी। इस तरह की जीत से टीम का पूरा माहौल और लय बदल जाती है। सीरीज जीतने के बाद अब हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है और कई चीजें हमारे पक्ष में रही हैं।"
वनडे
विश्व कप के लिहाज से ये सीरीज बेहद जरूरी- गिल
गिल ने BCCI द्वारा जारी किए गए वीडियो में कहा, "यहां हमें जो परिस्थितियां मिलेंगी वे विश्व कप की परिस्थितियों से काफी मिलती-जुलती होंगी। खासकर नवंबर की शुरुआत में यहां खेलना हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। आमतौर पर जब हम दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं तो मुकाबले दिसंबर या जनवरी में होते हैं। जबकि विश्व कप अक्टूबर और नवंबर में खेला जाएगा। ऐसे में यहां खेलने का अनुभव हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा।"
तेज
गिल ने तेज गेंदबाजों की तारीफ की
गिल ने पहले वनडे में अच्छा प्रदर्शन करने वाले तेज गेंदबाजों के लिए कहा, "यहां की पिचों पर गेंद को अच्छी स्विंग और उछाल मिलती है। ऐसे में हमारे तेज गेंदबाज अंशुल कम्बोज, आकिब नबी, गुरनूर बराड़ और अर्शदीप सिंह की काबिलियत इन परिस्थितियों के लिए बिल्कुल मुफीद है। उनका कौशल इस तरह की पिचों पर टीम के काफी काम आएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि ये सभी गेंदबाज इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन करेंगे।"
अभ्यास
इस कारण न्यूजीलैंड पहले पहुंचे थे गिल
गिल ने बताया कि वह टीम से जुड़ने से पहले ही न्यूजीलैंड पहुंच गए थे, ताकि अतिरिक्त अभ्यास सत्र कर सकें।
उन्होंने कहा, "मैं ज्यादा अभ्यास सत्र करना चाहता था। खासतौर पर लाल गेंद से अभ्यास करना मेरी प्राथमिकता थी। मैं यहां आकर अपने खेल पर काम करना चाहता था और यह समझना चाहता था कि लाल गेंद कैसी बर्ताव करेगी। मैंने यहां इंडिया-A के लिए कुछ मैच खेले हैं, लेकिन अब तक कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है।"