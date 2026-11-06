टी-20 में श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर शुभमन गिल का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा

गिल ने बताया कि वह टीम से जुड़ने से पहले ही न्यूजीलैंड पहुंच गए थे, ताकि अतिरिक्त अभ्यास सत्र कर सकें।

उन्होंने कहा, "मैं ज्यादा अभ्यास सत्र करना चाहता था। खासतौर पर लाल गेंद से अभ्यास करना मेरी प्राथमिकता थी। मैं यहां आकर अपने खेल पर काम करना चाहता था और यह समझना चाहता था कि लाल गेंद कैसी बर्ताव करेगी। मैंने यहां इंडिया-A के लिए कुछ मैच खेले हैं, लेकिन अब तक कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है।"