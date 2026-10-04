शुभमन गिल ने भारतीय टीम के लिए चिंताजनक क्षेत्रों का किया खुलासा, दिया अहम बयान

तीसरे वनडे में भारत ने 7 विकेट पर 351 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया।

यह पारी रोहित शर्मा (92) और ऋतुराज गायकवाड़ (57) के बीच दूसरे विकेट के लिए 137 रनों की शानदार साझेदारी पर आधारित थी।

केएल राहुल ने भी 87 गेंदों पर नाबाद 129 रन बनाकर योगदान दिया, जो वनडे में उनका सर्वोच्च स्कोर है।

हालांकि, वेस्टइंडीज ने कप्तान शाई होप की नाबाद 162 रनों की शतकीय पारी से 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।