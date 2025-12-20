टी-20 विश्व कप 2026 की टीम में शुभमन गिल को नहीं मिली जगह, जानिए उनके आंकड़े

टी-20 विश्व कप 2026 की टीम में शुभमन गिल को नहीं मिली जगह, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टी-20 विश्व कप 2026 के लिए टीम की घोषणा की, जिसमें शुभमन गिल को जगह नहीं मिल सकी। 7 फरवरी से शुरू होने वाले टूर्नामेंट में सूर्यकुमार यादव ही टीम की कमान संभालना जारी रखेंगे। दिलचस्प रूप से यह लगातार दूसरा ऐसा मौका है, जब गिल टी-20 विश्व कप में अपनी जगह नहीं बना सके हैं। इस बीच गिल के हालिया प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।
बयान
दुर्भाग्य से गिल के रन नहीं बन रहे हैं- अगरकर
भारतीय टीम के प्रमुख चयनकर्ता अजीत अगरकर ने कहा, "हम जानते हैं कि शुभमन गिल कितने अच्छे खिलाड़ी हैं, अभी उनके रन कम बन रहे हैं। दुर्भाग्य से वह इस टी-20 विश्व कप 2026 में जगह नहीं बना पाए हैं और वह पिछले विश्व कप में भी जगह बनाने से चूक गए थे।" अगरकर ने आगे स्पष्ट किया कि गिल की गैरमौजूदगी में अक्षर पटेल को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।
आंकड़े
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऐसा रहा गिल का प्रदर्शन
गिल इस समय बेहद खराब फॉर्म में चल रहे हैं। वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी-20 सीरीज में कोई भी बड़ी पारी नहीं खेल सके थे। सीरीज के तीसरे टी-20 मैच में उन्होंने 28 रन बनाए थे। इससे पहले सीरीज के शुरुआती 2 टी-20 मैच में वह दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके थे। पहले 2 मैचों में उनके स्कोर 4 और 0 रन के रहे थे। वह आखिरी 2 टी-20 मैच में चोट के कारण नहीं खेले थे।
आंकड़े
इस साल टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 24.25 रहा गिल का औसत
गिल ने इस साल टेस्ट प्रारूप में जोरदार प्रदर्शन किया था। हालांकि, टी-20 में रन बनाने के लिए जूझते हुए नजर आए। 2025 में इस शीर्षक्रम के बल्लेबाज ने 15 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 24.25 की औसत और 137.26 की स्ट्राइक रेट के साथ 291 रन बनाए हैं। इस बीच वह एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके हैं। अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में गिल ने 36 पारियों में 28.03 की औसत से 869 रन बनाए हैं।
टीम
ईशान किशन और रिंकू सिंह की हुई वापसी
भारतीय टीम में ईशान किशन और रिंकू सिंह की वापसी हुई है। हाल ही में सम्पन्न हुई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में किशन 500 रन का आंकड़ा पार करने वाले इकलौते बल्लेबाज रहे थे। टी-20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम:सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, और वॉशिंगटन सुंदर।