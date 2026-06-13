शुभमन गिल ने बड़ा रिकॉर्ड बनाया है (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

शुभमन गिल ने वनडे क्रिकेट में पूरे किए 3,000 रन, ये बड़े रिकॉर्ड्स किए अपने नाम

लेखन आदर्श कुमार 10:56 pm Jun 13, 202610:56 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल वनडे क्रिकेट में 3,000 रन पूरे करने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। दाएं हाथ के इस सलामी बल्लेबाज ने धर्मशाला में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले वनडे में अपने 47वें रन के साथ यह उपलब्धि हासिल की। गिल ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सिर्फ 62 पारियां लीं। वह मैच में 84 रन बनाकर नाबाद रहे। उनकी शानदार पारी के कारण भारत ने मुकाबला 7 विकेट से जीता।