शुभमन गिल ने वनडे क्रिकेट में पूरे किए 3,000 रन, ये बड़े रिकॉर्ड्स किए अपने नाम
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल वनडे क्रिकेट में 3,000 रन पूरे करने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। दाएं हाथ के इस सलामी बल्लेबाज ने धर्मशाला में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले वनडे में अपने 47वें रन के साथ यह उपलब्धि हासिल की। गिल ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सिर्फ 62 पारियां लीं। वह मैच में 84 रन बनाकर नाबाद रहे। उनकी शानदार पारी के कारण भारत ने मुकाबला 7 विकेट से जीता।
खिलाड़ी
गिल ने इन स्टार खिलाड़ियों को छोड़ा पीछे
गिल ने 62 पारियों में 3,000 वनडे रन पूरे किए। उनसे तेज यह उपलब्धि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हाशिम अमला ने हासिल की थी, जिन्होंने 57 पारियों में यह आंकड़ा छुआ था। गिल ने इस सूची में दूसरे स्थान पर पहुंचते हुए वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप और पाकिस्तान के फखर जमान और इमाम-उल-हक को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 67-67 पारियों में यह मुकाम हासिल किया था। इससे पहले शिखर धवन 72 पारियों के साथ सबसे तेज भारतीय थे।
रिकॉर्ड
ये बड़ा रिकॉर्ड भी गिल ने किया अपने नाम
वनडे क्रिकेट में गिल ने भारत के लिए सबसे तेज 1,000, 2,000 और 3,000 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। गिल ने 1,000 रन का आंकड़ा महज 19 पारियों में छुआ था। इसके बाद उन्होंने 2,000 रन पूरे करने के लिए 38 पारियां लीं। वहीं, 3,000 वनडे रन तक पहुंचने के लिए उन्हें 62 पारियों की जरूरत पड़ी। इस तरह गिल तीनों प्रमुख उपलब्धियों तक सबसे कम पारियों में पहुंचने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं।
पारी
ऐसी रही गिल की पारी और साझेदारी
गिल ने मैच में 66 गेंदों का सामना किया और 84 रन बनाए। उनके बल्ले से 11 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 127.27 की रही। उन्होंने ईशान किशन के साथ 43 गेंदों में 70 रन की साझेदारी निभाई। वहीं, केएल राहुल के साथ 32 गेंदों में 53 रन जोड़े। यह उनके वनडे करियर का 18वां अर्धशतक रहा। अफगानिस्तान के खिलाफ अपने पहले ही वनडे में गिल ने अर्धशतकीय पारी खेली।
करियर
गिल के वनडे करियर पर एक नजर
गिल ने भारत के लिए अपना पहला वनडे साल 2019 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 62 मुकाबले खेले हैं और इसकी 62 पारियों में 57.30 की औसत से 3,037 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 18 अर्धशतक के अलावा 8 शतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 208 रन रहा है। अपने वनडे करियर में इस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा रन (758) न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ बनाए हैं।