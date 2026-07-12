श्रेयस अय्यर के नाम बतौर कप्तान दर्ज हुआ यह अनचाहा रिकॉर्ड, आप भी जानिए
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम को इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 सीरीज के 5वें मुकाबले में भी 56 रन से हार झेलनी पड़ी है। इसके साथ भारत ने सीरीज भी 4-0 से गंवा दी। यह श्रेयस अय्यर की बतौर कप्तान लगातार छठी हार है। उन्हें आयरलैंड के खिलाफ भी 2 मैचों की सीरीज में हार मिली थी। श्रेयस के नाम अब अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया। वह लगातार 6+ मैच हारने वाले दुनिया के संयुक्त चौथे कप्तान बन गए हैं।
सूची
इस सूची में शामिल हुए श्रेयस
टी-20 में बतौर कप्तान लगातार सर्वाधिक मैच हारने का रिकॉर्ड जिम्बाब्वे के एल्टन चिगुम्बुरा के नाम दर्ज है, जिन्होंने 13 मैच गंवाए थे। सूची में जिम्बाब्वे के ही ब्रेंडन टेलर (10 हार) दूसरे, श्रीलंका के पूर्व कप्तान थिसारा परेरा (9 हार) तीसरे और बांग्लादेश के शाकिब अल हसन (6 हार) चौथे नंबर पर हैं। अब श्रेयस भी 6 हार के साथ संयुक्त रूप से चौथे नंबर पर आ गए हैं। ऐसे में यह श्रेयस के लिए चिंता की बात है।
निराशा
इंग्लैंड ने भारत छीनी नंबर-1 रैंकिंग
अंतिम टी-20 अंतरराष्ट्रीय में मिली हार के साथ भारत का यह दौरा निराशाजनक रहा, क्योंकि अय्यर की कप्तानी में भारत एक भी मैच नहीं जीत सका। इंग्लैंड की जीत ने ICC पुरुष टी-20 अंतरराष्ट्रीय टीम रैंकिंग में भारत के 1,601 दिनों के शीर्ष स्थान के दबदबे को भी खत्म कर दिया। यह परिणाम अय्यर के लिए एक और निराशा है, क्योंकि 7 मैचों में जीत न मिलने के बाद भी वे अपनी पहली टी-20 अंतरराष्ट्रीय जीत की तलाश में हैं।
निराशा
श्रेयस 2 टी-20 सीरीज हारने वाले दूसरे भारतीय कप्तान
आयरलैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप के बाद भारत को लगातार दूसरी सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है। आयरलैंड सीरीज से पहले श्रेयस को टी-20 कप्तान नियुक्त किया गया था। आयरलैंड के बाद भारत को इंग्लैंड के खिलाफ भी 5 में से 4 मैच में हार मिली, जबकि एक मैच रद्द हुआ। विराट कोहली एकमात्र ऐसे भारतीय कप्तान हैं जिन्होंने लगातार 2 टी-20 सीरीज हारी हैं। उन्हें 2019 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में हार मिली थी।