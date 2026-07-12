श्रेयस अय्यर के नाम बतौर कप्तान दर्ज हुआ यह अनचाहा रिकॉर्ड, आप भी जानिए

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इस सूची में शामिल हुए श्रेयस

टी-20 में बतौर कप्तान लगातार सर्वाधिक मैच हारने का रिकॉर्ड जिम्बाब्वे के एल्टन चिगुम्बुरा के नाम दर्ज है, जिन्होंने 13 मैच गंवाए थे। सूची में जिम्बाब्वे के ही ब्रेंडन टेलर (10 हार) दूसरे, श्रीलंका के पूर्व कप्तान थिसारा परेरा (9 हार) तीसरे और बांग्लादेश के शाकिब अल हसन (6 हार) चौथे नंबर पर हैं। अब श्रेयस भी 6 हार के साथ संयुक्त रूप से चौथे नंबर पर आ गए हैं। ऐसे में यह श्रेयस के लिए चिंता की बात है।