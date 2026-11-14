वनडे प्रारूप में कप्तानी में डेब्यू करते हुए श्रेयस अय्यर ने बनाए ये अनचाहे रिकॉर्ड्स

बे ओवल में खेले गए मैच में अय्यर अपनी पहली ही गेंद पर बिना कोई रन बनाए आउट हुए। उन्हें तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने पारी के पहले ओवर में पवेलियन की राह दिखाई।

अय्यर अब कप्तान के तौर पर अपनी पहली पारी में शून्य पर आउट होने वाले पहले भारतीय बने हैं।

बता दें कि कोहली और रोहित शर्मा ने अपनी-अपनी कप्तानी का डेब्यू करते हुए 2-2 रन बनाए, जबकि सुनील गावस्कर सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए थे।