टी-20 अंतरराष्ट्रीय: श्रेयस अय्यर ने कप्तान के तौर जड़ा अपना पहला अर्धशतक, ये रिकॉर्ड्स बनाए

पारी

ऐसी रही श्रेयस की पारी और साझेदारी

श्रेयस ने 47 गेंदों में 68 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और एक छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 144.68 की रही। भारत को 2 झटके सिर्फ 6 रन पर लग गए थे। श्रेयस ने यहां से पारी संभाली। उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ सिर्फ 38 गेंदों में 82 रन जोड़ दिए। वहीं, शिवम दुबे के साथ केवल 25 गेंदों में 41 रन की साझेदारी निभाई। कप्तान के तौर पर पहला अर्धशतक जड़ने के लिए उन्होंने 3 पारियां लीं।