टी-20 अंतरराष्ट्रीय: श्रेयस अय्यर ने कप्तान के तौर जड़ा अपना पहला अर्धशतक, ये रिकॉर्ड्स बनाए
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 5 मैचों की टी-20 सीरीज के पहले मुकाबले में शानदार अर्धशतकीय पारी (68) खेली। ये कप्तान के तौर पर उनके बल्ले से निकला पहला अर्धशतक रहा। उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का यह 9वां और इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 38 गेंदों में पूरा किया। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।
पारी
ऐसी रही श्रेयस की पारी और साझेदारी
श्रेयस ने 47 गेंदों में 68 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और एक छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 144.68 की रही। भारत को 2 झटके सिर्फ 6 रन पर लग गए थे। श्रेयस ने यहां से पारी संभाली। उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ सिर्फ 38 गेंदों में 82 रन जोड़ दिए। वहीं, शिवम दुबे के साथ केवल 25 गेंदों में 41 रन की साझेदारी निभाई। कप्तान के तौर पर पहला अर्धशतक जड़ने के लिए उन्होंने 3 पारियां लीं।
इंग्लैंड
ऐसा करने वाले भारत के पहले कप्तान बने श्रेयस
इंग्लैंड के खिलाफ श्रेयस ने पहला मुकाबला 2021 में खेला था। उन्होंने अब तक 7 मुकाबले खेले हैं और इसकी 6 पारियों में 43.40 की औसत से 217 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 141.83 की रही है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर इसी मैच में आया। श्रेयस भारत के एकमात्र ऐसे कप्तान बने हैं, जिन्होंने इंग्लैंड की धरती पर 50+ का स्कोर बनाया है। इंग्लैंड में इस खिलाड़ी ने 2 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और 96 रन बनाए हैं।
करियर
श्रेयस के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर पर एक नजर
श्रेयस ने पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2017 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 54 मुकाबले खेले हैं और इसकी 50 पारियों में 30.38 की औसत से 1,185 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 9 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 74* रन रहा है। यह खिलाड़ी 11 पारियों में नाबाद भी रहा है। अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में श्रेयस ने सबसे ज्यादा रन (296) श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ बनाए हैं।