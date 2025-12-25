श्रेयस अय्यर ने दोबारा थामा बल्ला, विजय हजारे ट्रॉफी में हो सकती है वापसी

भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर ने चोट से उबरने के बाद 24 दिसंबर को मुंबई में अपनी पहली बल्लेबाजी सत्र में हिस्सा लिया। दाएं हाथ के बल्लेबाज अब आगे के आकलन के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ( BCCI ) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बेंगलुरु रवाना हो गए हैं। जानकारी के अनुसार, अय्यर ने करीब एक घंटे तक बिना किसी असहजता के बल्लेबाजी की और वह प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं।

बयान BCCI ने क्या कहा? BCCI से जुड़े एक अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, "ऑस्ट्रेलिया में अय्यर को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण चोट लगी थी, जिसके चलते वह लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहे। फिलहाल उन्हें कोई दर्द नहीं है और बुधवार को मुंबई में उन्होंने बिना किसी परेशानी के बल्लेबाजी की। भारत का अगला मुकाबला न्यूजीलैंड से है, जहां उनकी वापसी अभी अनिश्चित है, लेकिन विजय हजारे ट्रॉफी के अंतिम चरण में वापसी से इनकार नहीं किया जा सकता।"

प्रयास ट्रेनिंग पर लौट आए हैं अय्यर अधिकारी ने आगे कहा, "वह पहले ही जिम में नियमित ट्रेनिंग पर लौट चुके हैं, इसलिए फिलहाल कोई चिंता की बात नहीं है। हालांकि, सब कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में होने वाले आकलन पर निर्भर करेगा। वह वहां 4 से 6 दिन रहेंगे। अन्य खिलाड़ियों की तरह उन्हें जल्दबाजी में मैदान पर नहीं उतारा जाएगा, लेकिन उनकी तेज वापसी के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।" भारतीय टीम को अगली वनडे सीरीज 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलनी है।

चोट ऐसे लगी थी श्रेयस को चोट अय्यर को सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में कैच पकड़ते समय चोट लगी थी। यह घटना तब हुई जब वे बैकवर्ड प्वाइंट क्षेत्र में फील्डिंग कर रहे थे और एलेक्स केरी का कैच पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कैच तो सफलतापूर्वक पकड़ लिया, लेकिन उनकी बाईं तरफ की पसलियों में चोट लग गई थी। उन्हें तुरंत मैदान छोड़ना पड़ा था। बाद में उनके आंतरिक रक्तस्राव की पुष्टि होने पर उन्हें ICU में भर्ती कराया गया था।