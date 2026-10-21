वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में मौका मिलना मुश्किल लग रहा है (फाइल तस्वीर)

वैभव सूर्यवंशी को अभी नहीं मिलेगी प्लेइंग इलेवन में जगह, कप्तान अय्यर ने कही ये बात

लेखन आदर्श कुमार 11:46 am Oct 21, 202611:46 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने बुधवार को कहा कि युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अभी सीधे प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बना सकते। उन्होंने कहा कि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन शीर्ष क्रम में लगातार अच्छा कर रहे हैं। हालांकि, अय्यर ने भरोसा जताया कि उनको सही समय पर अपने मौके जरूर मिलेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी-20 सीरीज के लिए सूर्यवंशी का चयन हुआ है। पहला मैच 22 अक्टूबर को होगा।