श्रेयस अय्यर ने इंग्लैंड के खिलाफ मिली हार को बताया बेहद खराब, जानिए क्या कहा

बयान

श्रेयस ने क्या दिया बयान?

मैच के बाद श्रेयस ने कहा, "मुझे लगता है कि यह बेहद खराब प्रदर्शन था। इससे बेहतर शब्द मेरे पास नहीं है। इतने बड़े अंतर से हारना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।" उन्होंने इस हार को स्वीकार करने और अपनी रणनीति और उसके क्रियान्वयन में हुई गलतियों का विश्लेषण करने के लिए नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। गौरतलब है कि श्रेयस की कप्तानी में भारत ने अपने चारों टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच हारे हैं।