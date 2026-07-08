क्या संजू सैमसन को तिलक वर्मा की जगह खिलाना चाहिए? पूर्व भारतीय कोच ने दी चेतावनी

दावा

सैमसन शीर्ष 3 क्रम पर करते हैं बेहतर प्रदर्शन- नायर

नायर ने कहा, "वह (सैमसन) ओपनिंग करने या शीर्ष 3 में बल्लेबाजी करने पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अगर उन्हें वह स्थान नहीं मिलता है, तो मुझे लगता है कि सैमसन को नहीं खिलाना चाहिए और भारत को मौजूदा बल्लेबाजी लाइन-अप के साथ ही खेलना चाहिए।" बता दें, सैमसन की शीर्ष 3 क्रम पर औसत 30 से अधिक है। चौथे नंबर पर 65 पारियों में उनकी औसत 22.63 और 5वें नंबर पर 14 पारियों में 15.33 की रही है।