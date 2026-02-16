भारत से हार के बाद भड़के शोएब अख्तर, मोहसिन नकवी को बताया अयोग्य और अनपढ़

बयान अख्तर ने क्या दिया बयान? अख्तर ने पाकिस्तान टीम की हार के बाद ABP न्यूज पर कहा, "सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम खिताब बचाने के लिए मैदान में उतरी है। मैच में हमारा कोई दबदबा नहीं था। शाहीन अफरीदी मैच में 125 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे थे। यह आधुनिक क्रिकेट की जरूरत नहीं है।" उन्होंने आगे कहा, "ये (पाकिस्तानी खिलाड़ी) वो प्रतिभाएं नहीं हैं जो भारत के खिलाफ मैच में होने वाले दबाव झेल सकें।"

हमला अख्तर ने नकवी पर बोला हमला अख्तर ने कहा, "एक ऐसा व्यक्ति जिसे कुछ भी नहीं पता, वह PCB का अध्यक्ष (मोहसिन नकवी) बन गया है। आप क्या कर सकते हैं? टीम कैसे चलेगी? आपने एक ऐसे खिलाड़ी (बाबर आजम) को सुपरस्टार बना दिया है जो आपको एक भी मैच नहीं जिता सकता। दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है किसी काम को अयोग्य लोगों को सौंप देना।" उन्होंने नकवी को अयोग्य और अनपढ़ बताते हुए कहा कि वह PCB के अध्यक्ष बनने के लायक नहीं हैं।

जानकारी 15-20 सालों से पाकिस्तान क्रिकेट में कोई निवेश नहीं- अख्तर अख्तर ने कहा, "पिछले 15-20 सालों से पाकिस्तान क्रिकेट में कोई निवेश नहीं हुआ है। दुखद सच्चाई यह है कि एक समय हम मैदान पर भारत से मुकाबला करते थे, लेकिन आज हम उन्हें हराने का सपना भी नहीं देख सकते हैं।"

