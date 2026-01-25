शाहिद अफरीदी ने बांग्लादेश के समर्थन में ICC पर साधा निशाना, जानिए क्या कहा

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने टी-20 विश्व कप 2026 से बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बाहर होने और उसकी जगह स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम को शामिल किए जाने को लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) पर निशाना साधा है। उन्होंने ICC पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि सभी देशों के लिए नियम समान होने चाहिए। ICC को संबंध बनाने के लिए पुल निर्माण करना चाहिए न की दीवार। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा।

बयान अफरीदी ने क्या दिया बयान? अफरीदी ने एक्स पर लिखा, 'जब भारत ने चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान जाने से इनकार किया, तब ICC ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को मानते हुए उसे दुबई में मैच खेलने की अनुमति दी, लेकिन वही समझदारी बांग्लादेश के मामले में नहीं दिखाई गई।' उन्होंने लिखा, 'निरंतरता और निष्पक्षता वैश्विक क्रिकेट प्रशासन की बुनियाद हैं। बांग्लादेश के खिलाड़ी और करोड़ों क्रिकेट प्रशंसक सम्मान के हकदार हैं, न की दोहरे मापदंडों के। ICC को पुल बनाने चाहिए, दीवारें नहीं।'

सवाल जेसन गिलेस्पी ने भी उठाए सवाल ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी ने भी ICC के बांग्लादेश को बाहर किए जाने के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'जब भारत को चैम्पियंस ट्रॉफी में न्यूट्रल वेन्यू की इजाजत दी गई, तो बांग्लादेश को टी-20 विश्व कप में यह विकल्प क्यों नहीं मिला दिया गया। ICC को इस फैसले पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए।' हालांकि, गिलेस्पी ने कुद समय बाद अपनी पोस्ट को ही डिलीट कर दिया।

सख्ती ICC ने स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह किया शामिल शनिवार शाम को ICC ने टी-20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम को शामिल किए जाने का ऐलान किया था। ICC ने कहा कि बांग्लादेश आगामी ICC पुरुष टी-20 विश्व कप में हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि BCB ने प्रकाशित मैच कार्यक्रम के अनुसार टूर्नामेंट में भाग लेने से इनकार कर दिया है। स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह ग्रुप-C में शामिल किया गया है, जहां वह इंग्लैंड, इटली, नेपाल और वेस्टइंडीज के साथ रहेगा।

