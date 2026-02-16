शाहिद अफरीदी की पाकिस्तान टीम में बदालव की मांग, कहा- शाहीन, बाबर और शादाब को हटाओ

निशाना अफरीदी ने वरिष्ठ खिलाड़ियों पर साधा निशाना पाकिस्तानी न्यूज शो में बोलते हुए अफरीदी ने कहा कि वह आगामी मैचों में तीन सीनियर खिलाड़ियों को टीम से बाहर रखेंगे और जूनियर खिलाड़ियों को मौका देंगे। उन्होंने कहा, "अगर मुझे यहां कोई फैसला लेना हो, तो मैं शाहीन, बाबर और शादाब को भी बाहर बिठा दूंगा।" उन्होंने कहा, "इन खिलाड़ियों को खुद को साबित करने के काफी मौके मिले हैं, लेकिन उन्होंने लगातार निराश किया है। मैं नए खिलाड़ियों को खिलाऊंगा, युवाओं को मौका दूंगा।"

प्रदर्शन भारत के खिलाफ कैसा रहा रहा पाकिस्तान के वरिष्ठ खिलाड़ियों का प्रदर्शन? भारत के खिलाफ मैच में बाबर आजम ने अक्षर पटेल के गेंद पर आउट होने से पहले 7 गेंदों पर सिर्फ 5 रन बनाए। तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करने वाले शाहीन का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा। उन्होंने 2 ओवरों में 31 रन लुटा दिए। शादाब का भी प्रदर्शन ऑलराउंड नहीं रहा। उन्होंने पहले गेंदबाजी में 1 ओवर में ही 17 रन लुटा दिए और फिर लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हो गए।

परिणाम भारत ने किस तरह दर्ज की जीत? भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन (77), कप्तान सूर्यकुमार यादव (32) और शिवम दुबे (27) की पारियों से 175/7 का स्कोर बनाया। पाकिस्तान से सैम अयूब ने सर्वाधिक 3 विकेट चटकाए। जवाब में पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने निराश किया और टीम 18 ओवर में 114 पर सिमट गई। उस्मान खान ने सर्वाधिक 44 रनों की पारी खेली। भारत से हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट चटकाए।