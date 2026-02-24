शाहीन अफरीदी टी-20 अंतरराष्ट्रीय में पाकिस्तान से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने

गेंदबाजी

शानदार रही अफरीदी की गेंदबाजी

अफरीदी ने इंग्लैंड की पारी के पहले ही ओवर में फिल सॉल्ट (0) को आउट करते हुए विकेटों का खाता खोला। उन्होंने अपने दूसरे ओवर में जोस बटलर (2) और अपने तीसरे ओवर में जैकब बेथेल (8) को आउट करते हुए विपक्षी टीम को बैकफुट में धकेल दिया। पावरप्ले के दौरान अपने शुरुआती 3 ओवर करने आए अफरीदी ने अपना आखिरी ओवर मैच के आखिर में किया। उन्होंने अपने आखिरी ओवर में हैरी ब्रूक (100) को बोल्ड किया।