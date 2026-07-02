शाहरुख खान ने किया LA नाइट राइडर्स स्टेडियम का उद्घाटन

शाहरुख खान ने किया LA नाइट राइडर्स स्टेडियम का उद्घाटन, अमेरिका में क्रिकेट को मिलेगा बढ़ावा

लेखन अंकित पसबोला 10:02 am Jul 02, 202610:02 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान ने कैलिफोर्निया के पोमोना में LA नाइट राइडर्स क्रिकेट स्टेडियम का आधिकारिक उद्घाटन किया। यह मैदान मेजर लीग क्रिकेट (MLC) में LA नाइट राइडर्स टीम का घरेलू मैदान होगा। इसके साथ-साथ आगामी ओलंपिक में भी इसका उपयोग किया जाएगा। बता दें कि शाहरुख नाइट राइडर्स ग्रुप के सह-मालिक हैं। इस कदम को अमेरिका में क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता के तौर पर भी देखा जा रहा है।