भारतीय टीम में चयन ने प्रभसिमरन सिंह के बीमार पिता को दी नई ऊर्जा, जानिए कैसे

बयान

प्रभसिमरन ने पिता की खुशी को लेकर क्या कहा?

TOI से बातचीत में प्रभसिमरन ने कहा, "काफी समय के बाद आया है पाजी। हम सब इंतजार कर रहे थे। वाहेगुरु का शुक्र है।" उन्होंने कहा, "मेरे पिता की सेहत ऐसी है कि वे खुद उठ नहीं पाते हैं, लेकिन जब हमने यह खबर सुनाई, तो वे खुद उठ गए। यह खुशी उनके स्वास्थ्य में एक प्रतिशत भी सुधार करती है, तो यह मेरे लिए बहुत मायने रखती है। उन्होंने कहा कि अब जा रहा है तो नीचे नहीं आना।"