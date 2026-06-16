फीफा विश्व कप में खेलने वाले पहले सिख मूल के फुटबॉलर बने सरप्रीत सिंह

सफल

पंजाबी परिवार के हैं सरप्रीत के माता-पिता

सरप्रीत के माता-पिता पंजाबी परिवार से हैं। वह भारतीय मूल के सबसे सफल फुटबॉलरों में गिने जाते हैं। उन्होंने 24 मार्च 2018 को कनाडा के खिलाफ फ्रेंडली मैच में न्यूजीलैंड के लिए डेब्यू किया था। उनका पहला अंतरराष्ट्रीय गोल भी भारत में आया था, जब उन्होंने 2018 में मुंबई में आयोजित इंटरकॉन्टिनेंटल कप में केन्या के खिलाफ गोल किया था। इसी टूर्नामेंट में भारत पर न्यूजीलैंड की 2-1 की जीत में उन्होंने दोनों गोल में असिस्ट किया था।