संजू सैमसन का खराब फॉर्म बरकरार, लगातार तीसरे मुकाबले में नहीं पहुंच सके दोहरे अंक तक

विश्व कप

सैमसन के बल्ले से नहीं निकल रहे रन

टी-20 विश्व कप 2026 के फाइनल में सैमसन ने 89 रन की पारी खेली थी। उन्हें इस प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया था। इसके बाद वह आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच में 4 गेंदों का सामना किया और 5 रन बनाकर आउट हुए थे। दूसरे मैच में वह पहली गेंद पर ही खाता खोले बिना पवेलियन लौट गए। अब इंग्लैंड के खिलाफ वह 7 गेंदों में एक रन बनाकर साकिब महमूद की गेंद पर आउट हुए।