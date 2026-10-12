संजू सैमसन निरंतर अच्छा नहीं कर पा रहे हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

टी-20 विश्व कप में छाए संजू सैमसन अब क्यों पड़ रहे फीके? आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता

लेखन आदर्श कुमार 02:41 pm Oct 12, 202602:41 pm

क्या है खबर?

टी-20 विश्व कप 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले संजू सैमसन की भारतीय टीम में जगह अब भी पक्की नहीं है। खिताब जीतने के बाद से सैमसन का प्रदर्शन निरंतर नहीं रहा है। उन्होंने कुछ अच्छी पारियां जरूर खेली हैं, लेकिन ज्यादातर मौकों पर वह जल्दी आउट हुए हैं। ऐसे में उनके प्रदर्शन और प्लेइंग इलेवन में जगह को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आइए, विश्व कप के बाद उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय में आंकड़ों पर नजर डालते हैं।