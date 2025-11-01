दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा बन सकते हैं सैमसन, केएल राहुल में KKR की दिलचस्पी- रिपोर्ट 

राजस्थान रॉयल्स (RR) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी से पहले बड़ी ट्रेड डील को अंतिम रूप देने के करीब हैं। इसमें संजू सैमसन और ट्रिस्टन स्टब्स के शामिल होने की संभावना है। सैमसन का RR छोड़ना तय है और इसी कारण दोनों टीमों के बीच लगातार बातचीत चल रही है। सूत्रों के मुताबिक, DC सैमसन को शामिल करने के लिए उत्सुक है, लेकिन अपने मुख्य खिलाड़ियों को ट्रेड करने के पक्ष में नहीं है।

मांग RR ने की थी केएल राहुल की मांग सैमसन और स्टब्स की अदला-बदली पर चर्चा के दौरान केएल राहुल का नाम भी सामने आया, लेकिन DC अपने पिछले संस्करण के प्रमुख खिलाड़ी को छोड़ने के पक्ष में नहीं थी। RR स्टब्स को शामिल करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने उनके साथ एक अनकैप्ड खिलाड़ी की भी मांग रखी थी, जिसे DC ने अस्वीकार कर दिया। ऐसे में सैमसन के अगले IPL संस्करण में DC की जर्सी में लौटने की संभावना काफी बढ़ गई है।

टीम KKR राहुल को बनाना चाहती है टीम का हिस्सा कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) राहुल को अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश में जुटी हुई है। उन्हें एक भरोसेमंद कप्तान और शीर्ष क्रम के बल्लेबाज की जरूरत है। नए मुख्य कोच अभिषेक नायर और राहुल के बीच की अच्छी समझ किसी से छिपी नहीं है और फ्रेंचाइजी प्रबंधन भी उन्हें टीम में लाने के लिए उत्सुक है। हालांकि, अब बड़ा सवाल यह है कि इस संभावित सौदे में बदले में कौन-सा खिलाड़ी जाएगा?

हिस्सा KKR के पास ट्रेड करने के लिए कोई बड़ा विकल्प नहीं फिलहाल KKR के पास ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जिसे DC ट्रेड में दिलचस्पी के रूप में देखें। चर्चा आंद्रे रसेल के नाम की जरूर है, लेकिन DC भविष्य के लिए युवा खिलाड़ियों में निवेश करना चाहती है। टीम में केवल रिंकू सिंह और वरुण चक्रवर्ती ही संभावित ट्रेड योग्य खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके जाने की संभावना बहुत कम है। वहीं, वेंकटेश अय्यर के खराब पिछले संस्करण के कारण उनकी मांग भी घट गई है।