सैंडपेपर गेट विवाद मामले में पैट कमिंस के बयान पर भड़के रविचंद्रन अश्विन

सैंडपेपर गेट विवाद: पैट कमिंस के बयान पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, उस्मान ख्वाजा का किया समर्थन

लेखन भारत शर्मा 01:10 pm Nov 17, 202601:10 pm

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा द्वारा अपनी आत्मकथा 'सब्र' में 2018 के 'सैंडपेपर गेट' विवाद को लेकर किए गए खुलासों पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस की प्रतिक्रिया ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। कमिंस द्वारा ख्वाजा के दावों को बकवास और आधारहीन बताए जाने की भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कड़ी आलोचना की है। अश्विन कहा है कि किसी खिलाड़ी के संस्मरण को इस तरह खारिज करना अपमानजनक है।