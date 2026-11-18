सैंडपेपर गेट विवाद मामले में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अहम कदम उठाया है

सैंडपेपर गेट विवाद: उस्मान ख्वाजा के दावों के बाद CA फिर सुनेगा खिलाड़ियों के बयान

लेखन भारत शर्मा 01:01 pm Nov 18, 202601:01 pm

क्या है खबर?

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने बुधवार को ऐलान किया है कि वह साल 2018 के दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान हुए कुख्यात 'सैंडपेपर गेट' विवाद में शामिल खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के बयानों को फिर से सुनेगा। CA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) टॉड ग्रीनबर्ग और अंतरिम अध्यक्ष डेविड बून ने इस मामले के लिए एक स्वतंत्र मंच गठित करने का ऐलान किया है। हालांकि, बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इन बयानों का विवरण फिलहाल गोपनीय रखा जाएगा।