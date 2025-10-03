पूर्व पाकिस्तानी कप्तान सना मीर ने अपने 'आजाद कश्मीर' वाले बयान पर तोड़ी चुप्पी, कहा ये
क्या है खबर?
पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान सना मीर ने ICC महिला विश्व कप 2025 के एक मैच के दौरान कमेंट्री करते हुए कश्मीर को "आजाद कश्मीर" कहा, जिससे विवाद हो गया। यह घटना श्रीलंका में कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हुए मैच के दौरान हुई। मीर ने पहले "कश्मीर" कहा, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी बात सुधारते हुए "आजाद कश्मीर" कह दिया। अब अपनी टिप्पणी पर मीर ने सफाई दी है।
बयान
मीर ने क्या कहा था?
दरअसल, यह घटना बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान मैच में हुई, जब पाकिस्तानी बल्लेबाज नतालिया परवेज बल्लेबाजी के लिए आईं थीं। तब मीर ने पहले कहा कि नतालिया कश्मीर से हैं, लेकिन उन्होंने तुरंत अपनी बात बदलते हुए "आजाद कश्मीर" कहा। बता दें, नतालिया पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) से हैं। मीर की टिप्पणी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और इसकी आलोचना हुई। प्रशंसकों ने ICC से मीर को टूर्नामेंट के कमेंट्री पैनल से हटाने की मांग की।
सफाई
मीर ने दी सफाई
मीर ने सफाई में कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कैसे चीजों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और खेलों से जुड़े लोगों पर अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है। यह दुखद है कि इसके लिए सार्वजनिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। एक पाकिस्तानी खिलाड़ी के गृहनगर के बारे में मेरी टिप्पणी का उद्देश्य केवल यह बताना था कि पाकिस्तान के एक खास क्षेत्र से आने के कारण उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उसका अविश्वसनीय सफर कैसा रहा।"
सफाई
कृपया इसका राजनीतिकरण न करें- मीर
उन्होंने आगे कहा, "हम कमेंटेटर के तौर पर बताते हैं कि खिलाड़ी कहां से आते हैं। मैंने आज दूसरे क्षेत्रों से आने वाली दो अन्य खिलाड़ियों के लिए भी ऐसा ही किया। कृपया इसका राजनीतिकरण न करें। एक कमेंटेटर के तौर पर हमारा काम खेल, टीमों और खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करना है और उनके साहस-दृढ़ता की प्रेरक कहानियों को उजागर करना है। मेरे दिल में कोई दुर्भावना नहीं है या भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है।"
ट्विटर पोस्ट
मीर ने साझा किया स्क्रीनशॉट
It's unfortunate how things are being blown out of proportion and people in sports are being subjected to unnecessary pressure. It is sad that this requires an explanation at public level.— Sana Mir ثناء میر (@mir_sana05) October 2, 2025
My comment about a Pakistan player's hometown was only meant to highlight the challenges… pic.twitter.com/G722fLj17C