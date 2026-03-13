बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान मुकाबले में बवाल हो गया है (फाइल तस्वीर)

बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान: दूसरे वनडे में बवाल, विवादित तरीके से आउट होने पर भड़के सलमान आघा

लेखन आदर्श कुमार 06:00 pm Mar 13, 202606:00 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान क्रिकेट टीम और बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बीच दूसरे वनडे मुकाबले के दौरान बड़ा विवाद देखने को मिला। पाकिस्तान के बल्लेबाज सलमान आघा रन आउट हो गए, जिसके बाद मैदान पर हलचल मच गई। वह हेलमेट को फेंकते हुए और विपक्षी टीम पर चिल्लाते हुए नजर आए। मेहदी हसन मिराज ने उन्हें ऐसे रन आउट किया जो आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में देखने को नहीं मिलता। अब एक बार फिर खेल भावना को लेकर बहस छिड़ गई है।