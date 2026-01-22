साइना नेहवाल ने लिया बैडमिंटन से संन्यास, सचिन तेंदुलकर ने की तारीफ

भारत की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल घुटने की चोट के कारण पिछले 2 साल से खेल से दूर हैं। अब उन्होंने बैडमिंटन से संन्यास की पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा कि उनका शरीर अब खेल की शारीरिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। अब भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने उनकी तारीफ करते हुए भारतीय खेलों को इतना सब देने के लिए साइना को धन्यवाद दिया है।

बयान 2023 में खेला था अंतिम मैच बता दें, साइना ने अपना आखिरी मैच 2023 में सिंगापुर ओपन में खेला था, लेकिन उस समय उन्होंने औपचारिक रूप से संन्यास की घोषणा नहीं की थी। अब उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा, "मैंने दो साल पहले ही खेलना बंद कर दिया था। मुझे सच में लगा कि मैंने अपनी शर्तों पर खेल में एंट्री की थी और अपनी शर्तों पर ही इसे छोड़ा, इसलिए इसकी घोषणा करने की कोई जरूरत नहीं थी।"

बयान इसलिए नहीं की संन्यास की औपचारिक घोषणा साइना ने कहा कि उन्हें संन्यास लेने की औपचारिक घोषणा करने की जरूरत नहीं लगी और टूर्नामेंट से उनकी गैरमौजूदगी से स्थिति साफ हो जाएगी। उन्होंने कहा, "धीरे-धीरे लोगों को भी पता चल जाएगा कि साइना नहीं खेल रही हैं। मुझे नहीं लगा कि रिटायरमेंट अनाउंस करना इतनी बड़ी बात है। मुझे बस लगा कि मेरा समय खत्म हो गया क्योंकि मैं ज्यादा जोर नहीं लगा सकती थी, मेरा घुटना पहले की तरह जोर नहीं लगा पा रहा है।"

सचिन का बयान महानता एक दिन में नहीं आती- सचिन अब तेंदुलकर ने साइना की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, 'प्रिय साइना, आपका करियर इस बात का सबूत है कि महानता एक दिन में नहीं, बल्कि धैर्य, हिम्मत और लगातार कोशिश से बनती है। आपने भारतीय बैडमिंटन को दुनिया के मंच पर पहुँचाया और दिखाया कि जब विश्वास तैयारी के साथ मिलता है, तो वह किसी भी खेल का रुख बदल सकता है।"

बयान आपने भारतीय खेल को जो कुछ भी दिया, उसके लिए धन्यवाद- सचिन उन्होंने आगे लिखा, 'मेडल से भी बड़ी आपकी उपलब्धि है कि आपने देशभर के युवा एथलीटों को विश्वास दिलाया कि ग्लोबल सफलता मुमकिन है। हर खेल का सफर बदलता है और जब एक दौर खत्म होता है, तो दूसरा शुरू होता है। एक ऐसा दौर जहां आपका अनुभव, नजरिए और खेल के प्रति प्यार कई लोगों को रास्ता दिखाता रहेगा। आपने भारतीय खेल को जो कुछ भी दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपका असर आने वाली पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा।'