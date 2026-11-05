तेंदुलकर ने की जो रूट की तारीफ

सचिन तेंदुलकर ने की जो रूट की तारीफ, बोले- मुझे पता था बड़ा नाम कमाएंगे

लेखन अंकित पसबोला 11:35 am Nov 05, 202611:35 am

क्या है खबर?

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम पर है। इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट इस विश्व रिकॉर्ड का पीछा करते हुए नजर आ रहे हैं। 35 साल के रूट ने पिछले कुछ सालों में निरंतर रन बनाए हैं। इस बीच तेंदुलकर ने कहा है कि उन्हें रूट के बड़ा खिलाड़ी बनने को लेकर कोई संदेह नहीं था। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है।