SA20 लीग ने दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्था में दिया 3,410 करोड़ रुपये का योगदान

SA20 लीग की बड़ी सफलता, दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्था में दिया 3,410 करोड़ रुपये का योगदान

लेखन भारत शर्मा 07:51 pm Aug 25, 202607:51 pm

क्या है खबर?

क्रिकेट की दुनिया में दक्षिण अफ्रीका की SA20 लीग ने सफलता की एक नई कहानी लिखी है। टूर्नामेंट के चौथे सीजन ने देश की अर्थव्यवस्था यानी सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 46 करोड़ डॉलर (लगभग 3,410 करोड़ रुपये) का योगदान दिया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस लीग के आर्थिक प्रभाव में 23 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जिसने यह साबित कर दिया है कि यह लीग न केवल मनोरंजन बल्कि देश के विकास का भी बड़ा जरिया है।