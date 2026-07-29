नाइट राइडर्स ग्रुप में फिर से लौटे रयान टेन डोशेट (तस्वीर: एक्स/_raja_kumar)

नाइट राइडर्स ग्रुप में फिर से लौटे रयान टेन डोशेट, मिली ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी

लेखन अंकित पसबोला 11:50 am Jul 29, 202611:50 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सहायक कोच रयान टेन डोशेट 'नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स' में 'हेड ऑफ क्रिकेट स्ट्रैटेजी' के तौर पर लौट आए हैं। इस भूमिका में वह इस फ्रेंचाइजी की दुनिया भर की सभी टीमों के लिए क्रिकेट स्ट्रैटेजी की देखरेख करेंगे। डोशेट इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम के साथ काम कर रहे थे। BCCI के साथ उनका 2 साल का कार्यकाल समाप्त हुआ, जिसे उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।