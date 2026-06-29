वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर सहायक कोच रायन टेन डोएस्केट ने अहम बयान दिया है

वैभव सूर्यवंशी को क्यों नहीं मिला डेब्यू का मौका? रायन टेन डोएस्केट दिया अहम बयान

लेखन भारत शर्मा 11:04 am Jun 29, 202611:04 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के सहायक कोच रायन टेन डोएस्केट ने 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के भारतीय टीम के डेब्यू को लेकर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सूर्यवंशी को धैर्य रखना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू के लिए अभी और इंतजार करना चाहिए। बता दें कि सूर्यवंशी को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम में चुना गया था। उन्होंने 16 पारियों में 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप पर कब्जा जमाया था।