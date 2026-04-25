RR बनाम SRH: वैभव सूर्यवंशी ने जड़ा IPL में तीसरा सबसे तेज शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

RR बनाम SRH: वैभव सूर्यवंशी ने जड़ा IPL में तीसरा सबसे तेज शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 36वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी (103) खेली। यह उनके IPL करियर का दूसरा और SRH के खिलाफ पहला शतक रहा, जिसे उन्होंने 36 गेंदों पर पूर किया। उनकी पारी की बदौलत RR की टीम शुरुआती झटके से उबरने में सफल रही और बड़े स्कोर की ओर अग्रसर हो पाई। आइए उनकी पारी और आंकड़े जानते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही वैभव की पारी और साझेदारी?
टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी RR को वैभव और यशस्वी जायसवाल (10) ने आक्रामक शुरुआत दिलाई। दोनों 14 गेंदों में 40 रन जड़ दिए। उसके बाद वैभव ने ध्रुव जुरेल (51) के साथ दूसरे विकेट के लिए 62 गेंदों में 112 रन की साझेदारी निभाई। इस दौरान वैभव ने पहले अर्धशतक पूरा किया और फिर तेजी से उसे शतक में तब्दील कर दिया। वह पारी में 37 गेंदों में 5 चौके और 12 छक्कों से 103 रन बनाकर आउट हुए।
रिकॉर्ड
एक IPL पारी के पावरप्ले में सर्वाधिक छक्के
वैभव ने पावरप्ले में कुल 7 छक्के जड़े। इसके साथ ही वह IPL इतिहास में एक पारी में पावरप्ले में संयुक्त रूप से सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में सनथ जयसूर्या (2008), जॉनी बेयरस्टो (2022) और अभिषेक शर्मा (2026) की बराबरी की है, इन्होंने भी 7-7 छक्के जड़े हैं। इस सूची में क्रिस गेल, सुरेश रैना, ट्रेविस हेड और वैभव ही दूसरे पायदान पर हैं। इन सभी ने 6-6 छक्के अपने नाम किए हैं।
रिकॉर्ड
पावरप्ले में 4 बार 50+ रन बनाने वाले पहले भारतीय
वैभव का यह पावरप्ले में चौथा 50+ स्कोर रहा है। इसके साथ ही वह IPL में पावरप्ले में संयुक्त दूसरे सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने ट्रेविस हेड (4) की बराबरी की है। इसके साथ ही वह IPL में यह कारनामा करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं। इस सूची में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर पहले पायदान पर हैं, जिन्होंने 6 बार यह कारनामा किया है।
उपलब्धि
वैभव ने टी-20 क्रिकेट में पूरे किए 1,000 रन
अपनी पारी का 45वां रन बनाते ही वैभव के नाम खास उपलब्धि दर्ज हो गई। उनके अब टी-20 क्रिकेट करियर में 1,000 रन पूरे हो गए हैं। उन्होंने अपने टी-20 करियर में अब तक 26 मैच खेले हैं, जिसमें लगभग 40 की औसत और 208 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 1,000 से अधिक रन बनाने में सफल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 3 शतक और 3 अर्धशतक जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 144 रन का रहा है।
उपलब्धि
टी-20 में 1,000 रन पूरे करने वाले दूसरे सबसे तेज भारतीय
वैभव ने अपनी 26वीं टी-20 पारी में 1,000 रन पूरे किए हैं। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे सबसे तेज भारतीय हैं। इस सूची में देवदत्त पडिक्कल पहले पायदान पर हैं, जिन्होंने 25 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी। कुल मिलाकर वह चौथे सबसे तेज बल्लेबाज हैं। वैश्विक स्तर पर सबसे तेज 1,000 टी-20 रन पूरे करने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के ब्रैड हॉज के नाम दर्ज हैं, जिन्होंने 23 गेंदों में यह कारनामा किया था।
रिकॉर्ड
IPL इतिहास में बतौर भारतीय दूसरा सबसे तेज शतक
वैभव अब IPL इतिहास में बतौर भारतीय दूसरा सबसे तेज शतक जड़ा है। पहले भारतीय भी वह खुद ही हैं। उन्होंने IPL 2025 में गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ 35 गेंदों में शतक जड़ा था। वह कुल मिलाकर तीसरा सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी हैं। सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड क्रिस गेल (30) के नाम दर्ज है। सूची में चौथे नंबर पर संयुक्त रूप से यूसुफ पठान और हेनरिक क्लासेन हैं, जिन्होंने 37 गेंदों में शतक जड़े हैं।
अन्य
वैभव ने ये रिकॉर्ड भी किए अपने नाम
वैभव अब IPL में शतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी हैं। उन्होंने 15 साल 29 दिन में यह कारनामा किया है। सबसे युवा खिलाड़ी का रिकॉर्ड भी उनके ही नाम दर्ज हैं। उन्होंने पिछले साल 14 साल 32 दिन की उम्र में शतक जड़ा था। वह एक IPL पारी में सर्वाधिक बार 10+ छक्के जड़ने वाले संयुक्त दूसरे बल्लेबाज हैं। उन्होंने अभिषेक की बराबरी की है। दोनों ने 2-2 बार ऐसा किया है। गेल (4) पहले नंबर पर हैं।
कारनामा
पहले ओवर में 4 छक्के जड़ने वाले पहले बल्लेबाज
वैभव ने पारी का पहला ओवर लेकर आए SRH के प्रफुल हिंगे की आखिरी 4 गेंदों पर लगातार 4 छक्के जड़ दिए। वह यह कारनामा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं। इसके साथ ही उन्होंने हिंगे से अपना बदला भी ले लिया। हिंगे ने 13 अप्रैल को हुए मुकाबले में वैभव को गोल्डन डक पर आउट किया था। उन्होंने कहा था कि वह पहले से ही सोचकर आए थे कि वैभव को पहली ही गेंद पर आउट करेंगे।
करियर
कैसा रहा है वैभव का IPL करियर?
वैभव ने पिछले साल लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ अपने IPL करियर का आगाज किया था। वह अब तक 15 मुकाबलों में 36.14 की औसत और 222.26 की स्ट्राइक रेट से 609 से रन अपने नाम कर चुके हैं। इसमें 2 शतक और 3 अर्धशतक शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर इसी मैच में आया है। वह IPL में सबसे तेज शतक (35 गेंद) लगाने वाले भारतीय हैं। उन्होंने IPL 2025 में युसूफ पठान (37) का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा था।