रोमारियो शेफर्ड टी-20 अंतरराष्ट्रीय में हैट्रिक लेने वाले वेस्टइंडीज के दूसरे खिलाड़ी बने, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी रोमारियो शेफर्ड ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में हैट्रिक लेते हुए कुल 3 विकेट अपने नाम किए। वह वेस्टइंडीज के लिए इस प्रारूप में यह उपलब्धि हासिल करने वाले सिर्फ दूसरे गेंदबाज हैं। उनकी शानदार गेंदबाजी के कारण बांग्लादेश की टीम पहली पारी में 151 रन ही बना पाई। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
गेंदबाजी
ऐसे ली शेफर्ड ने मुकाबले में हैट्रिक
शेफर्ड ने 4 ओवर गेंदबाजी की और 36 रन देकर 3 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 9 की रही। शेफर्ड ने 17 ओवर की आखिरी गेंद पर नुरुल हसन को 1 रन बनाकर आउट किया था। इसके बाद वह आखिरी ओवर करने आए और पहली 2 गेंदों पर तंजीद हसन (89) और शोरफुल इस्लाम (0) को अपना शिकार बनाकर हैट्रिक पूरी कर ली। शेफर्ड से पहले वेस्टइंडीज के लिए सिर्फ जेसन होल्डर ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में हैट्रिक ली थी।
गेंदबाजी
होल्डर ने 2022 में ली थी हैट्रिक
शेफर्ड से पहले होल्डर ने साल 2022 में ब्रिजटाउन में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ हैट्रिक अपने नाम की थी। शेफर्ड ने लगभग 3 साल बाद वेस्टइंडीज के लिए यह कारनामा दोहराया है। वहीं, शेफर्ड से पहले टेस्ट खेलने वाले देशों में आखिरी टी-20 हैट्रिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्पिन गेंदबाज मोहम्मद नवाज ने ली थी। नवाज पाकिस्तान के पहले स्पिन गेंदबाज थे जिन्होंने ये कारनामा किया था। उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ हैट्रिक ली थी।
आंकड़े
शेफर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट
शेफर्ड ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में सबसे ज्यादा 16 विकेट बांग्लादेश के खिलाफ ही लिए हैं। उन्होंने 9 मैच की 9 पारियों में 15.68 की औसत से गेंदबाजी की है। उनकी इकॉनमी रेट 8.18 की रही है। शेफर्ड का इस टीम के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/21 का रहा है। बांग्लादेश के बाद शेफर्ड ने सबसे ज्यादा 14 विकेट इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ लिए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ उन्होंने 11 विकेट चटकाए हैं।
करियर
ऐसा रहा है शेफर्ड का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
शेफर्ड ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय साल 2020 में आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 66 मुकाबले खेले हैं और इसकी 62 पारियों में 27.71 की औसत से 71 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उनकी इकॉनमी रेट 9.98 की रही है। इस खिलाड़ी ने 1 बार 4 विकेट हॉल अपने नाम किया है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/31 का रहा है। बल्लेबाजी में इस खिलाड़ी ने 140.49 की स्ट्राइक रेट से 680 रन बनाए हैं।