रोमारियो शेफर्ड टी-20 अंतरराष्ट्रीय में हैट्रिक लेने वाले वेस्टइंडीज के दूसरे खिलाड़ी बने, जानिए उनके आंकड़े 

शेफर्ड ने 4 ओवर गेंदबाजी की और 36 रन देकर 3 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 9 की रही। शेफर्ड ने 17 ओवर की आखिरी गेंद पर नुरुल हसन को 1 रन बनाकर आउट किया था। इसके बाद वह आखिरी ओवर करने आए और पहली 2 गेंदों पर तंजीद हसन (89) और शोरफुल इस्लाम (0) को अपना शिकार बनाकर हैट्रिक पूरी कर ली। शेफर्ड से पहले वेस्टइंडीज के लिए सिर्फ जेसन होल्डर ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में हैट्रिक ली थी।

करियर

ऐसा रहा है शेफर्ड का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर

शेफर्ड ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय साल 2020 में आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 66 मुकाबले खेले हैं और इसकी 62 पारियों में 27.71 की औसत से 71 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उनकी इकॉनमी रेट 9.98 की रही है। इस खिलाड़ी ने 1 बार 4 विकेट हॉल अपने नाम किया है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/31 का रहा है। बल्लेबाजी में इस खिलाड़ी ने 140.49 की स्ट्राइक रेट से 680 रन बनाए हैं।