विश्व कप हार के बाद संन्यास लेना चाहते थे रोहित शर्मा, पूर्व कप्तान ने किया खुलासा

बयान विश्व कप के फाइनल में हार के बाद निराश थे रोहित शर्मा मास्टर्स यूनियन के एक समारोह में रोहित ने कहा, "2023 विश्व कप फाइनल के बाद मैं पूरी तरह से परेशान था और मुझे लगा कि मैं अब यह खेल और नहीं खेलना चाहता क्योंकि इसने मुझसे सब कुछ छीन लिया था और मुझे लगा कि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है।" उन्होंने आगे कहा, "धीरे-धीरे मैंने अपना रास्ता वापस पाया, ऊर्जा वापस पाई और खुद को मैदान पर फिर से सक्रिय किया।"

बयान मैंने विश्व कप के लिए अपना सब कुछ झौंक दिया था- रोहित शर्मा रोहित ने कहा कि उन्होंने विश्व कप की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इस बारे में उन्होंने आगे कहा, "हर कोई बहुत निराश था, और हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या हुआ। यह मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर बहुत मुश्किल समय था क्योंकि मैंने उस विश्व कप में सब कुछ लगा दिया था, सिर्फ 2-3 महीने पहले नहीं, बल्कि 2022 में जब से मैंने कप्तानी संभाली थी।"

प्रदर्शन बल्ले से जोरदार रहा था रोहित का प्रदर्शन रोहित ने इस विश्व कप में भारत के लिए सभी 11 मुकाबले खेले और इसकी 11 पारियों में 54.27 की उम्दा औसत और 125.94 की स्ट्राइक रेट के साथ 597 रन बनाने में कामयाब रहे थे। उन्होंने इस दौरान 1 शतक और 3 अर्धशतक लगाए थे। भारतीय कप्तान का इस टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ स्कोर 131 रन रहा था। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 66 चौके और 31 छक्के लगाए थे।

