रोहित शर्मा का इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े 

स्टेडियम होलकर स्टेडियम में ऐसे हैं रोहित के आंकड़े रोहित ने इस मैदान पर अब तक 5 वनडे मुकाबले खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 41 की औसत के साथ 205 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 110.21 की रही है। यहां पहले 3 मुकाबलों में उनके बल्ले से 3, 27 और 3 के स्कोर निकले थे। हालांकि, आखिरी 2 मुकाबलों में उनका बल्ला जमकर बोला और उन्होंने 71 और 101 के स्कोर बनाए। इस मैदान पर उन्होंने शतकीय पारी साल 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ही खेली थी।

सीरीज सीरीज में कुछ खास नहीं रहा है रोहित का प्रदर्शन रोहित ने इस सीरीज के पहले वनडे में 26 रन बनाए थे। दूसरे वनडे मुकाबले में उनके बल्ले से 24 रन निकले थे। दोनों मुकाबलों में इस खिलाड़ी को शुरुआत तो अच्छी मिली, लेकिन वह इसे बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। रोहित वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा 355 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं। ऐसे में आखिरी और अहम वनडे मुकाबले में इस अनुभवी खिलाड़ी से एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी।

जीत होलकर स्टेडियम में कमाल का रहा है भारतीय टीम का प्रदर्शन भारतीय टीम का होलकर मैदान पर कमाल का प्रदर्शन रहा है। उन्होंने यहां 7 वनडे मुकाबले खेले हैं और इन सभी मुकाबलों में टीम को जीत मिली है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने यहां 1 वनडे मैच खेला है। साल 2023 में खेले गए उस मैच में भारतीय टीम को 90 रन से शानदार जीत मिली थी। इस मैदान पर सबसे बड़ा स्कोर 418/5 का है। जिसे साल 2011 में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाया था।

