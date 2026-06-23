रोहित शर्मा को पद्मश्री सम्मान मिला (फाइल तस्वीर)

रोहित शर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया पद्म श्री सम्मान, देखें वीडियो

लेखन आदर्श कुमार 07:09 pm Jun 23, 202607:09 pm

क्या है खबर?

टी-20 विश्व कप विजेता पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। नागरिक अलंकरण समारोह के दूसरे चरण में कुल 65 हस्तियों को सम्मानित किया गया, जिनमें रोहित भी शामिल रहे। भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पुनिया को भी पद्मश्री मिला, जबकि पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज को देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।