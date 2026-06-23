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रोहित शर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया पद्म श्री सम्मान, देखें वीडियो 
रोहित शर्मा को पद्मश्री सम्मान मिला (फाइल तस्वीर)

रोहित शर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया पद्म श्री सम्मान, देखें वीडियो 

लेखन आदर्श कुमार
Jun 23, 2026
07:09 pm
क्या है खबर?

टी-20 विश्व कप विजेता पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। नागरिक अलंकरण समारोह के दूसरे चरण में कुल 65 हस्तियों को सम्मानित किया गया, जिनमें रोहित भी शामिल रहे। भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पुनिया को भी पद्मश्री मिला, जबकि पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज को देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।

पत्नी

रोहित ने प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया 

रोहित मई में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में निजी व्यस्तताओं के कारण शामिल नहीं हो पाए थे। मंगलवार को वह पत्नी रितिका सजदेह के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां राष्ट्रपति ने उन्हें सम्मान प्रदान किया। सम्मान ग्रहण करने से पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया। काले रंग के सूट में नजर आए पूर्व भारतीय कप्तान पूरे समारोह के दौरान काफी उत्साहित दिखे। वहीं, दर्शक दीर्घा में मौजूद रितिका ने इस खास पल को गर्व के साथ देखा।

सम्मान

हरमनप्रीत कौर को भी मिला ये सम्मान 

रोहित के साथ भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को भी पद्मश्री सम्मान मिला। हरमनप्रीत को महिला क्रिकेट में शानदार नेतृत्व और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को मिली ऐतिहासिक सफलताओं के लिए सम्मानित किया गया। उन्हें मई में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में यह सम्मान प्रदान किया गया था। रोहित अब उन चुनिंदा लगभग 40 भारतीय क्रिकेटरों की सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान से नवाजा जा चुका है।

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टीम

भारत को दिलाए 2 बड़े ICC खिताब 

मुंबई के स्टार बल्लेबाज रोहित की कप्तानी 2024 टी-20 विश्व कप के बाद ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई थी। उनकी अगुआई में भारत ने पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहते हुए खिताब जीता और 11 साल से चले आ रहे ICC ट्रॉफी के सूखे को खत्म किया। रोहित ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारतीय टीम को खिताबी जीत दिलाई। लगातार दो ICC खिताबों के साथ उन्होंने भारत को सीमित ओवरों के क्रिकेट की सबसे मजबूत टीमों में शुमार करा दिया।

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ट्विटर पोस्ट

यहां देखें रोहित के सम्मान का पूरा वीडियो 

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