रोहित शर्मा ने साल 2025 में वनडे क्रिकेट में बनाए कई अहम रिकॉर्ड्स, आप भी जानिए

प्रदर्शन साल 2025 में कैसा रहा रोहित का प्रदर्शन? रोहित ने 2025 में खेले कुल 14 वनडे मैचों में 50 की औसत और 100.46 की स्ट्राइक रेट से 650 रन बनाए। इसमें 2 शतक और 4 अर्धशतक शामिल रहे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 121 रन का रहा। उन्होंने साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ कटक वनडे में 119 रन और अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी वनडे में 121 रन की शतकीय पारी खेली थी। उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 'प्लयेर ऑफ द सीरीज' चुना गया था।

जानकारी भारत के लिए वनडे में दूसरा सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी रोहित 2025 में वनडे में भारत के लिए दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। उनसे अधिक रन विराट कोहली ने ही बनाए, जिन्होंने 13 मैचों में 65.10 की औसत से 651 रन अपने नाम किए। इसमें 3 शतक और 4 अर्धशतक शामिल रहे।

जानकारी रोहित ने बताया यह खास रिकॉर्ड रोहित ने ICC टूर्नामेंट में किसी भारतीय कप्तान के रूप में लगातार सबसे अधिक जीत का रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने उनकी कप्तानी में टी-20 विश्व कप 2024 से शुरू करते हुए 13 मैच जीते हैं। टूर्नामेंट में उन्होंने लगातार 8 मैच जीते थे।

जवाब रोहित ने आलोचकों को दिया करारा जवाब शुभमन गिल के कप्तान बनने के बाद भारतीय टीम जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने पहुंची, तो रोहित और कोहली की फॉर्म पर सवाल उठ रहे थे। सीरीज में रोहित ने 73 और 121* रन बनाकर आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया। रोहित इस शतक के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 50 शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय बने थे। इस तहर वह कोहली और सचिन तेंदुलकर के विशेष क्लब में शामिल हुए थे।

जानकारी ऑस्ट्रेलिया में 6 वनडे शतक जड़ने वाले पहले विदेशी बल्लेबाज रोहित ऑस्ट्रेलिया में वनडे में 6 शतक पूरे करने वाले पहले विदेशी बल्लेबाज हैं। उन्होंने कोहली और श्रीलंका के कुमार संगाकारा (5-5) को पीछे छोड़ा है। रोहित ऑस्ट्रेलिया में वनडे में 1,500 रन बनाने वाले पहले भारतीय भी हैं।