रोहित शर्मा ने साल 2025 में वनडे क्रिकेट में बनाए कई अहम रिकॉर्ड्स, आप भी जानिए
भारतीय स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार वापसी की है। भले ही रोहित भारतीय क्रिकेट टीम को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल में पहुंचाने में नाकाम रहे, लेकिन उन्होंने वनडे में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीतने के बाद 38 वर्षीय रोहित ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। आइए जानते हैं कि वनडे में नंबर-1 बल्लेबाज रोहित ने 2025 में क्या रिकॉर्ड्स बनाए।
साल 2025 में कैसा रहा रोहित का प्रदर्शन?
रोहित ने 2025 में खेले कुल 14 वनडे मैचों में 50 की औसत और 100.46 की स्ट्राइक रेट से 650 रन बनाए। इसमें 2 शतक और 4 अर्धशतक शामिल रहे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 121 रन का रहा। उन्होंने साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ कटक वनडे में 119 रन और अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी वनडे में 121 रन की शतकीय पारी खेली थी। उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 'प्लयेर ऑफ द सीरीज' चुना गया था।
भारत के लिए वनडे में दूसरा सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी
रोहित 2025 में वनडे में भारत के लिए दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। उनसे अधिक रन विराट कोहली ने ही बनाए, जिन्होंने 13 मैचों में 65.10 की औसत से 651 रन अपने नाम किए। इसमें 3 शतक और 4 अर्धशतक शामिल रहे।
रोहित ने चैंपियंस ट्रॉफी में हासिल की ये उपलब्धियां
भारत 3 बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम बनी थी। रोहित की अगुवाई में भारतीय टीम ने एकतरफा फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया था। रोहित की 79 रनों की पारी की बदौलत भारत ने 252 रनों का लक्ष्य हासिल किया था। रोहित ICC पुरुष टूर्नामेंट के फाइनल में 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुने जाने वाले चौथे कप्तान बने थे। उन्होंने वनडे और टी-20 प्रारूपों में ICC खिताब जीतने के मामले में महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी की थी।
रोहित ने बताया यह खास रिकॉर्ड
रोहित ने ICC टूर्नामेंट में किसी भारतीय कप्तान के रूप में लगातार सबसे अधिक जीत का रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने उनकी कप्तानी में टी-20 विश्व कप 2024 से शुरू करते हुए 13 मैच जीते हैं। टूर्नामेंट में उन्होंने लगातार 8 मैच जीते थे।
रोहित ने आलोचकों को दिया करारा जवाब
शुभमन गिल के कप्तान बनने के बाद भारतीय टीम जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने पहुंची, तो रोहित और कोहली की फॉर्म पर सवाल उठ रहे थे। सीरीज में रोहित ने 73 और 121* रन बनाकर आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया। रोहित इस शतक के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 50 शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय बने थे। इस तहर वह कोहली और सचिन तेंदुलकर के विशेष क्लब में शामिल हुए थे।
ऑस्ट्रेलिया में 6 वनडे शतक जड़ने वाले पहले विदेशी बल्लेबाज
रोहित ऑस्ट्रेलिया में वनडे में 6 शतक पूरे करने वाले पहले विदेशी बल्लेबाज हैं। उन्होंने कोहली और श्रीलंका के कुमार संगाकारा (5-5) को पीछे छोड़ा है। रोहित ऑस्ट्रेलिया में वनडे में 1,500 रन बनाने वाले पहले भारतीय भी हैं।
वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला बल्लेबाज
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में रोहित ने अपनी शानदार फॉर्म बरकरार रखी। उन्होंने 57, 14 और 75 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका सीरीज के दौरान रोहित वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बने। उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी को पछाड़ा था। रोहित 11,500 वनडे रन पूरे करने वाले तीसरे भारतीय भी बन गए। 279 वनडे मैचों में रोहित ने 49.21 की औसत से 11,516 रन बनाए हैं।