रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ इन वनडे सीरीज में बनाए हैं 250+ रन

भारत ने जून 2011 में वेस्टइंडीज दौरे पर खेली गई सीरीज को 3-2 से जीता था।

शुरुआती 2 मैचों में शिकस्त झेलने के बाद भारतीय टीम ने आखिरी 3 मैच अपने नाम किए थे।

उस सीरीज में रोहित ने 128.50 की उम्दा औसत के साथ 5 पारियों में 257 रन बनाए थे। उन्होंने 3 अर्धशतक भी लगाए थे।

उनके बाद वेस्टइंडीज के रामनरेश सरवन ने 216 रन अपने नाम किए थे।