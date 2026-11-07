रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ सर्वाधिक वनडे छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने, जानिए आंकड़े

न्यूजीलैंड के खिलाफ 36 मैचों में रोहित ने 51 छक्के लगाए हैं। उनके अलावा कोई और बल्लेबाज नहीं है और अफरीदी के नाम इस मामले में 46 छक्के भी हैं।

इस बीच रोहित ने इन मैचों में 35.06 की औसत से 1,157 रन भी अपने नाम किए हैं।

उन्होंने कीवी टीम के खिलाफ 2 शतक जड़ने के साथ 6 अर्द्धशतक भी लगाए हैं। इस प्रारूप में कीवी टीम के खिलाफ उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 147 रन का रहा है।