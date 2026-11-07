रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ सर्वाधिक वनडे छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने, जानिए आंकड़े

रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ सर्वाधिक वनडे छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में दूसरे वनडे मैच में अपना दूसरा छक्का लगाकर यह मुकाम हासिल किया। रोहित ने पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी के कीवी टीम के खिलाफ 50 छक्कों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। यहां हम उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
प्रदर्शन
रोहित का न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार रहा है प्रदर्शन
न्यूजीलैंड के खिलाफ 36 मैचों में रोहित ने 51 छक्के लगाए हैं। उनके अलावा कोई और बल्लेबाज नहीं है और अफरीदी के नाम इस मामले में 46 छक्के भी हैं।
इस बीच रोहित ने इन मैचों में 35.06 की औसत से 1,157 रन भी अपने नाम किए हैं।
उन्होंने कीवी टीम के खिलाफ 2 शतक जड़ने के साथ 6 अर्द्धशतक भी लगाए हैं। इस प्रारूप में कीवी टीम के खिलाफ उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 147 रन का रहा है।
छक्के
रोहित के नाम दर्ज हैं सर्वाधिक वनडे छक्के
293 मैचों में 383 छक्के लगाने वाले रोहित वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं।
इस मामले में अफरीदी (351) और वेस्टइंडीज के क्रिस गेल (331) ही 300 से अधिक छक्के लगाने वाले अन्य बल्लेबाजों में शामिल हैं।
वनडे क्रिकेट में रोहित ने अब तक कुल 293 मुकाबले खेले हैं, जिनमें वह 48.96 की औसत और 93.31 की स्ट्राइक रेट से 12,143 रन बनाए हैं। उन्होंने 35 शतक और 63 अर्द्धशतक लगाए हैं।